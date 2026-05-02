Từ cậu bé mê toán đến ông trùm đế chế 5.000 tỷ USD: CEO Nvidia tiết lộ 1 NGÀNH HỌC cốt lõi, AI khó thể thay thế

Jensen Huang (sinh năm 1963) là nhà đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Nvidia từ năm 1993, người đã đưa doanh nghiệp này vươn lên trở thành “đế chế” chip AI và công nghệ đồ họa với giá trị hàng nghìn tỷ USD. Ông là tỷ phú công nghệ nổi tiếng, người Mỹ gốc Đài Loan, giữ vai trò quan trọng trong việc định hình kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hiện nay.

Tỷ phú Jensen Huang

Mới đây, ông đã được trao IEEE Medal of Honor, giải thưởng danh giá nhất của IEEE nhằm ghi nhận những đóng góp mang tính bước ngoặt trong việc phát triển GPU và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ít ai biết rằng, điểm khởi đầu của hành trình này lại đến từ một niềm đam mê rất “cổ điển” đó là giải toán và khám phá khoa học. Ngay từ khi còn trẻ, tỷ phú Huang đã bị cuốn hút bởi những bài toán khó, những vấn đề tưởng chừng không có lời giải.

Chính sự tò mò và yêu thích thử thách đó đã đưa ông đến với ngành kỹ thuật điện tại Oregon State University. Tại đây, ông không chỉ gia nhập IEEE, tổ chức nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn gặp người bạn đời của mình trong chính phòng thí nghiệm.

Năm 1993, Huang cùng các cộng sự sáng lập Nvidia. Khi đó, ông thừa nhận chưa từng hình dung công ty nhỏ bé này có thể góp phần định hình lại toàn bộ ngành công nghệ, thậm chí trở thành trung tâm của một “cuộc cách mạng công nghiệp” mới mang tên trí tuệ nhân tạo.

Ba thập kỷ sau, Nvidia không chỉ là một công ty sản xuất chip, mà còn là “hạ tầng” cho làn sóng AI toàn cầu. Từ trung tâm dữ liệu, xe tự hành đến các mô hình AI tạo sinh, dấu ấn của Nvidia xuất hiện trong hầu hết những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Dưới sự dẫn dắt của Huang, Nvidia đã đạt mức định giá lên tới hàng nghìn tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, biểu tượng cho kỷ nguyên công nghệ mới.

Ngành học “xương sống” của xã hội và lý do AI khó thể thay thế

Giữa làn sóng AI đang làm thay đổi hàng loạt ngành nghề, Jensen Huang vẫn giữ một quan điểm rõ ràng kỹ thuật là lĩnh vực cốt lõi và gần như không thể bị thay thế trong tương lai gần.

Theo ông, chính các kỹ sư mới là lực lượng đứng sau mọi bước tiến công nghệ. Họ không chỉ viết mã hay thiết kế hệ thống, mà còn là những người biến ý tưởng thành hiện thực, giải quyết các vấn đề phức tạp bằng tư duy logic và sự kiên trì.

“Đây là nghề cao quý nhất, theo đúng nghĩa đó. Họ là những viên gạch tạo nền móng tạo cho xã hội hiện đại ngày nay”, Huang nhấn mạnh trong một chia sẻ gần đây.

Ở góc nhìn của ông, kỹ thuật không đơn thuần là một ngành học, mà là quá trình rèn luyện cách tư duy. Đó là việc áp dụng các nguyên lý khoa học và toán học để phân tích vấn đề, chia nhỏ những thách thức lớn thành các phần có thể giải quyết, rồi từng bước tìm ra lời giải.

Điều này cũng lý giải vì sao, dù AI có thể tự động hóa nhiều công việc, vai trò của kỹ sư vẫn không mất đi mà còn thay đổi theo hướng nâng cao hơn.

Nếu trước đây kỹ sư tập trung vào việc “thực thi”, thì ngày nay giá trị của họ đang chuyển dần sang khả năng “phán đoán”, đưa ra quyết định, định hướng và kiểm soát hệ thống.

Thực tế, sự phát triển của AI lại càng làm nổi bật vai trò của kỹ thuật. Từ việc xây dựng hạ tầng phần cứng, phát triển thuật toán đến tối ưu hóa hệ thống, tất cả đều cần đến tư duy kỹ sư ở cấp độ cao.

Ngay cả trong môi trường công nghệ hiện đại, nơi các công cụ AI có thể hỗ trợ viết mã hay tự động hóa quy trình, Huang cho rằng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Bởi AI có thể xử lý dữ liệu, nhưng việc xác định vấn đề đúng và đưa ra hướng đi phù hợp vẫn là nhiệm vụ của con người.

Nhìn lại hành trình của mình, từ một cậu bé mê toán đến người đứng đầu “đế chế” công nghệ hàng đầu thế giới, tỷ phú Huang cho thấy một điểm nhất quán rằng nền tảng kỹ thuật không chỉ giúp ông xây dựng doanh nghiệp, mà còn giúp ông hiểu và định hình tương lai.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động bởi công nghệ, thông điệp mà CEO Nvidia đưa ra khá rõ ràng rằng những ngành học gắn với tư duy nền tảng, đặc biệt là kỹ thuật vẫn sẽ giữ vị trí trung tâm.

Và nếu có một điều ít thay đổi trong kỷ nguyên AI, thì đó chính là nhu cầu về những con người có khả năng giải quyết vấn đề. Đây là điều mà kỹ thuật, theo cách nhìn của Jensen Huang, vẫn đang làm tốt hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.