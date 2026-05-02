Mất 27 triệu đồng vì nhận lời mời làm loa thông báo chuyển tiền: Công an cảnh báo nóng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra gần đây tại TP Đà Nẵng với phương thức được dàn dựng khá tinh vi. Nạn nhân là chị N.T.M.T, được một tài khoản lạ liên hệ qua TikTok với lời đề nghị hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử MoMo.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng bắt đầu dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác liên quan đến tài khoản tài chính. Đầu tiên là yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số Cake Bank và tiến hành xác thực tài khoản ZaloPay.

Loa thông báo biến động số dư đang được sử dụng phổ biến (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Tiếp đó, với lý do “hoàn tất quy trình hệ thống”, đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp hình ảnh cá nhân, bao gồm cả ảnh người thân, để phục vụ eKYC. Đây là bước giúp kẻ gian thu thập dữ liệu sinh trắc học nhằm phục vụ việc chiếm quyền tài khoản.

Chưa dừng lại, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu cung cấp mã OTP gửi về điện thoại, đồng thời thực hiện cú pháp nhắn tin đến tổng đài 1322 để kích hoạt dịch vụ thanh toán. Tất cả các bước đều được ngụy trang dưới danh nghĩa hỗ trợ kỹ thuật, khiến nạn nhân khó nhận ra dấu hiệu bất thường.

Không lâu sau khi hoàn tất các thao tác, khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch, nạn nhân phát hiện tài khoản đã bị thực hiện liên tiếp nhiều lệnh chuyển tiền. Tổng số tiền bị rút khoảng 27 triệu đồng, thông qua ví điện tử liên kết với tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt thành công, đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ nội dung trò chuyện nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đưa ra cảnh báo khẩn. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, bởi đây là lớp bảo mật cuối cùng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, đặc biệt là CCCD hoặc dữ liệu sinh trắc học, do có thể bị lợi dụng để mở tài khoản, vay tiền hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

Ngoài ra, người dùng không nên cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền hay nhắn tin theo hướng dẫn từ người không quen biết trên mạng xã hội. Khi cần hỗ trợ, chỉ nên liên hệ qua các kênh chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

*eKYC (Electronic Know Your Customer) là quy trình định danh và xác thực danh tính khách hàng trực tuyến hoàn toàn, không cần gặp mặt trực tiếp. Công nghệ này sử dụng AI, nhận diện khuôn mặt và sinh trắc học để phân tích CCCD/Hộ chiếu, giúp mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử nhanh chóng, an toàn và bảo mật cao.