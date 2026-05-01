Trung Quốc tung 'đội quân robot' 1 tỷ USD

Trung Quốc triển khai “đội quân robot” trị giá 1 tỷ USD

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để triển khai 8.500 robot AI nhằm thay thế lực lượng bảo trì lưới điện truyền thống. Dự án do Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc thực hiện, trải rộng trên 26 tỉnh thành, hứa hẹn trở thành một trong những bước đi táo bạo nhất trong lĩnh vực tự động hóa hạ tầng năng lượng.

Robot Go2 của Unitree Robotics tuần tra trạm biến áp trong chương trình thử nghiệm. (Nguồn: Unitree Robotics)

Theo kế hoạch, 5.000 robot Go2 sẽ tuần tra trạm biến áp và đường dây trên núi, 500 robot hình người đảm nhận bảo trì điện áp siêu cao, cùng 3.000 robot bánh xe hai tay chuyên xử lý sửa chữa phối hợp. Các robot đã được thử nghiệm từ năm ngoái, có khả năng mở hộp điều khiển, phát hiện rò rỉ điện và vận chuyển thiết bị nặng tới 100 kg.

Không chỉ phục vụ trong nước, Trung Quốc còn xuất khẩu robot kiểm tra trạm điện sang Chile, cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Với mục tiêu sản xuất 2,1 triệu robot AI vào năm 2030, quốc gia này đang biến lưới điện thành "sân khấu thử nghiệm" cho tự động hóa quy mô lớn, mở ra viễn cảnh giảm chi phí và tăng độ tin cậy năng lượng.

Vật liệu đa sắt điện tiết kiệm năng lượng

Các kỹ sư tại Đại học Rice (Mỹ) vừa phát triển thành công một loại vật liệu đa sắt điện (multiferroic) hoạt động ở nhiệt độ phòng, có khả năng tăng từ tính gấp 10 lần và tăng cường liên kết điện-từ tới 100 lần so với các loại trước đây. Thành tựu này hứa hẹn mở đường cho các hệ thống tính toán tiêu thụ năng lượng thấp trong tương lai.

Mẫu vật liệu đa sắt điện mới của Đại học Rice tăng cường liên kết điện-từ. (Nguồn: Rice Advanced Materials Institute)

Multiferroic là vật liệu có thể vừa mang tính chất điện môi vừa mang tính chất từ, cho phép điều khiển từ tính bằng điện trường hoặc ngược lại. Nhờ đó, chúng có thể thực hiện các thao tác bộ nhớ và logic với mức năng lượng thấp hơn nhiều so với silicon truyền thống. Thách thức lớn nhất trước đây là duy trì cả hai đặc tính này ở nhiệt độ phòng.

Nhóm nghiên cứu đã phối hợp bismuth ferrite (BiFeO₃) với barium titanate (BaTiO₃) để tạo ra một vật liệu đa sắt điện mới. Sự kết hợp này làm thay đổi cấu trúc tinh thể của bismuth ferrite, phá vỡ sự cân bằng vốn khiến từ tính bị triệt tiêu. Nhờ đó, từ tính được tăng cường gấp nhiều lần mà vẫn giữ nguyên tính chất điện mạnh của vật liệu.

Kết quả là vật liệu mới vừa có khả năng điều khiển từ tính bằng điện trường hiệu quả hơn, vừa duy trì tính ổn định ở nhiệt độ phòng. Đây chính là bước tiến quan trọng giúp mở ra tiềm năng ứng dụng trong các hệ thống tính toán tiết kiệm năng lượng.

Microsoft mở mã nguồn DOS 1.0

Microsoft vừa chính thức công bố việc mở mã nguồn PC-DOS 1.0, hệ điều hành đầu tiên dành cho máy tính IBM PC ra mắt năm 1981. Đây là bước đi mang tính lịch sử, cho phép giới nghiên cứu và cộng đồng yêu thích máy tính cổ điển tiếp cận tận gốc những dòng mã đã đặt nền móng cho sự thống trị của Microsoft trong nhiều thập kỷ.

Hai đĩa mềm MS-DOS bản beta năm 1984 với dấu "CONFIDENTIAL", minh chứng cho giai đoạn sơ khai của hệ điều hành mà Microsoft vừa công bố mã nguồn. (Nguồn: Microsoft)

DOS 1.0 vốn được phát triển từ 86-DOS mà Microsoft mua lại với giá chưa tới 100.000 USD. Dù hạn chế về tính năng, chỉ chạy trên đĩa mềm 160KB và không hỗ trợ ổ cứng, hệ điều hành này đã trở thành nền tảng cho dòng MS-DOS, đưa Microsoft trở thành “ông lớn” trong ngành công nghệ. Việc công bố mã nguồn lần này đi kèm cả ghi chú viết tay của Tim Paterson, người sáng tạo 86-DOS, như một “commit history” thời kỳ sơ khai.

Mã nguồn DOS 1.0 hiện được phát hành dưới giấy phép MIT, cho phép tự do sử dụng, chỉnh sửa và phân phối. Đây không chỉ là tài liệu kỹ thuật mà còn là kho tư liệu quý giá giúp thế hệ sau hiểu rõ cách thức phát triển hệ điều hành trên phần cứng 8086, đồng thời khẳng định cam kết của Microsoft với cộng đồng mã nguồn mở.