Kính AI ngập thị trường nhưng vẫn bị “ghẻ lạnh”: Người dùng thực sự đang cần điều gì?

Trong làn sóng thiết bị đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo, kính thông minh đang được các hãng công nghệ quảng bá như bước tiến tiếp theo sau smartphone. Nhỏ gọn, thời trang, tích hợp camera, trợ lý ảo và hàng loạt tính năng “tương lai”.

Những chiếc kính này được kỳ vọng sẽ thay đổi cách con người tương tác với thế giới. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Sau một năm trải nghiệm hàng loạt thiết bị từ Ray-Ban Meta Smart Glasses, Even Realities G2 cho đến các dòng của Rokid, Xreal hay Lucyd. Một thực tế dần lộ rõ: công nghệ đã sẵn sàng, nhưng lý do để đeo nó cả ngày thì chưa.

Cơn ác mộng quyền riêng tư và những ảo tưởng về quyền năng AI

Thị trường kính thông minh hiện nay có thể xem là giai đoạn hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Thiết kế ngày càng tinh tế, giá dễ tiếp cận hơn, cảm giác đeo thoải mái hơn và đặc biệt là tích hợp hàng loạt tính năng AI.

Người dùng có thể nghe sách nói, đọc tin nhắn, tìm đường đến quán cà phê mà không cần rút điện thoại. Một số mẫu còn cho phép điều khiển bằng cử chỉ, quay video từ góc nhìn thứ nhất. Thậm chí nó có thể hiển thị thông tin trực tiếp trước mắt mà người khác không hề hay biết.

Trải nghiệm này đôi khi mang lại cảm giác như bước ra từ phim điệp viên. Việc điều khiển một “màn hình vô hình” hay quay video mà không ai nhận ra rõ ràng tạo ra sức hút riêng.

Những mẫu như kính Meta hay Oakley thậm chí còn khiến người dùng cảm thấy “thời trang” hơn, đủ để thu hút sự chú ý ngoài đời thực. Tuy nhiên, chính yếu tố “bí mật” này lại mở ra vấn đề về quyền riêng tư.

Việc đeo một thiết bị có camera trên mặt khiến cả người dùng lẫn những người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Trong không gian công cộng như nhà vệ sinh, buổi hòa nhạc hay tòa án, nơi một số nơi đã bắt đầu cấm camera thì sự hiện diện của kính thông minh trở nên nhạy cảm.

Hàng loạt dòng kính AI đã được thử nghiệm nhưng không thể đeo 24/7

Nỗi lo không chỉ đến từ việc bị quay lén, mà còn từ cảm giác bị giám sát liên tục. Người dùng có thể không có ý xấu, nhưng người khác không thể biết điều đó. Điều này khiến trải nghiệm “đeo cả ngày”, mục tiêu mà các hãng hướng tới đang trở nên khó chấp nhận về mặt xã hội.

Ở chiều ngược lại, nếu một chiếc kính thông minh đủ “vô hình” để không ai nhận ra, nó lại đặt ra câu hỏi khác. Vậy người dùng thực sự nhận được lợi ích gì rõ ràng đến mức phải đeo nó thay vì dùng điện thoại?

Rào cản từ thị lực đến chuỗi cung ứng: Cơ hội nào cho kính AI?

Thế mạnh bán hàng lớn nhất của kính thông minh hiện nay là trí tuệ nhân tạo. Các hãng công nghệ hứa hẹn rằng AI sẽ giúp người dùng “thông minh hơn”, “sáng tạo hơn” và “hiệu quả hơn” trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng trong thực tế, các tính năng này vẫn còn nhiều hạn chế. Các tác vụ cơ bản như điều khiển nhạc, xem thời tiết hay nhận thông báo hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, khi bước sang các tính năng nâng cao như nhận diện vật thể, gợi ý nội dung, dịch thuật hay hỗ trợ hội thoại thì trải nghiệm thường không như kỳ vọng.

Có những tình huống AI thất bại liên tiếp trong việc nhận diện một chiếc xe, hoặc trở nên vô dụng khi thiếu kết nối internet. Những tính năng như dịch thuật hay phụ đề trực tiếp lại yêu cầu môi trường yên tĩnh, điều hiếm khi có trong đời sống thực.

Ngay cả những ý tưởng được trình diễn trong các buổi giới thiệu sản phẩm như gợi ý sách từ kệ. Hay tạo playlist từ tranh treo tường, đề xuất công thức nấu ăn từ vài nguyên liệu cũng bị đánh giá là thiếu tự nhiên, khó áp dụng vào đời sống.

Kính AI có nhiều tính năng thông minh nhưng chưa thể thuyết phục người dùng

Một vấn đề khác là pin và độ ổn định. Nhiều tính năng AI tiêu tốn năng lượng lớn, kết nối Bluetooth không ổn định hoặc yêu cầu thiết lập phức tạp, khiến trải nghiệm bị gián đoạn.

Kết quả là, thay vì trở thành “trợ lý cá nhân”, kính thông minh đôi khi chỉ đóng vai trò như một cặp tai nghe nâng cấp. Nó có thể hữu ích trong một số tình huống cụ thể, nhưng không đủ để thay thế các thiết bị khác.

Ngoài ra, yếu tố thị lực, chức năng cơ bản nhất của một chiếc kính lại chưa được giải quyết triệt để. Không phải tất cả các mẫu đều hỗ trợ độ cận phức tạp, và người dùng thường phải lựa chọn giữa kính thường, kính áp tròng hoặc kính thông minh mỗi ngày.

Việc sửa chữa cũng là một thách thức. Không giống kính truyền thống, nơi người dùng có thể thay ốc hoặc đệm mũi, kính thông minh tích hợp linh kiện điện tử trong gọng, khiến việc sửa chữa trở nên khó khăn và tốn kém.

Những rào cản này cho thấy kính thông minh vẫn chưa đạt đến mức độ “phổ cập” như smartphone. Đồng thời cũng chưa phù hợp với mọi người, mọi hoàn cảnh và có hệ sinh thái phụ kiện phong phú.



Dù vậy, tiềm năng của kính thông minh vẫn chưa bị phủ nhận hoàn toàn. Trong một số tình huống cụ thể như du lịch, ghi lại khoảnh khắc, hỗ trợ công việc chuyên môn hoặc giao tiếp đa ngôn ngữ, thiết bị này vẫn thể hiện giá trị rõ ràng.

Vấn đề nằm ở chỗ: những lợi ích đó chưa đủ lớn để biện minh cho việc đeo kính cả ngày, mỗi ngày. Các tập đoàn công nghệ dường như đang cố “ép” AI vào kính mà chưa thực sự giải quyết câu hỏi cốt lõi: người dùng cần gì từ một thiết bị đeo trên mặt?

Khi câu trả lời chưa rõ ràng, mọi cải tiến về phần cứng hay phần mềm đều khó tạo ra bước đột phá. Hiện tại, kính thông minh có thể đã đạt đến điểm tốt nhất về thiết kế và công nghệ. Nhưng paradox nằm ở chỗ: chúng không thất bại vì quá tệ, mà vì chưa đủ cần thiết.



Và cho đến khi tìm ra lý do thuyết phục để người dùng đeo chúng suốt cả ngày, kính thông minh dù “ngầu” đến đâu vẫn sẽ chỉ là một thiết bị dành cho một nhóm nhỏ, thay vì trở thành tương lai của công nghệ cá nhân.

*Nguồn bài viết: The Verge