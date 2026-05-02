Chip AI Huawei cháy hàng sau khi DeepSeek V4 ra mắt: Lần đầu tiên hệ sinh thái AI Trung Quốc không cần đến Mỹ

Sau khi DeepSeek công bố mô hình V4 tuần trước, nhu cầu chip AI Ascend 950 của Huawei tăng vọt đột ngột. Ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề tiết lộ rằng các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, bao gồm ByteDance, Tencent và Alibaba, đang liên hệ Huawei về đơn hàng chip mới. Các công ty chuyên về điện toán đám mây và dịch vụ cho thuê GPU cũng đang tranh thủ đặt hàng.

Đây là lần đầu tiên một mô hình AI lớn của Trung Quốc chạy hoàn toàn trên chip nội địa mà không cần đến công nghệ Mỹ. DeepSeek V4 được tối ưu hóa đặc biệt cho chip của Huawei, đánh dấu sự chuyển đổi chiến lược từ phụ thuộc vào bán dẫn Mỹ sang thiết bị AI nội địa, một ưu tiên của Bắc Kinh trong cuộc đua giành quyền bá chủ công nghệ.

Tuần trước, Huawei thông báo rằng hạ tầng siêu nút Ascend SuperNode, được xây dựng trên chip dòng Ascend 950, sẽ hỗ trợ đầy đủ các mô hình DeepSeek V4. Toàn bộ dòng sản phẩm Ascend SuperNode đã được điều chỉnh để phục vụ V4 inference, tức là quá trình sử dụng mô hình AI đã huấn luyện để trả lời truy vấn và thực hiện tác vụ.

Trong số các nhà sản xuất chip Trung Quốc, Ascend 950, cụ thể là biến thể 950PR, là chip nội địa duy nhất hỗ trợ kỹ thuật xử lý tính toán AI ở định dạng số nén. Điều này cho phép chip xử lý nhiều phép tính hơn mỗi giây với chi phí thấp hơn.

Mặc dù 950PR vẫn thua chip H200 tiên tiến hơn của NVIDIA, nó vượt trội đáng kể so với chip H20, sản phẩm mạnh nhất mà NVIDIA được phép bán tại Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh chặn nhập khẩu năm ngoái.

Chip 950PR đại diện cho bước đột phá của Huawei sau nhiều năm vật lộn để giành được đơn hàng lớn từ ngành công nghệ Trung Quốc. Theo Reuters đưa tin vào tháng 3, việc khách hàng kiểm tra chip diễn ra suôn sẻ đầu năm nay. Các công ty bao gồm ByteDance và Alibaba đã lên kế hoạch đặt hàng sau khi mẫu chip được phân phối vào tháng 1.

Triển khai thần tốc

Cuộc tranh giành chip Huawei nhấn mạnh cách việc phát hành V4 của DeepSeek tuần trước đã tăng tốc nhu cầu về phần cứng AI nội địa Trung Quốc khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ tiếp tục hạn chế quyền truy cập vào các bộ xử lý tiên tiến nhất của NVIDIA. Đây cũng là sự chứng thực cho hiệu suất của chip Huawei cho đến nay.

Để sớm có quyền truy cập, nền tảng Bailian của Alibaba Cloud đã cung cấp DeepSeek V4 ngay trong ngày phát hành, đưa ra cả hai biến thể V4-Pro và V4-Flash với mức giá khớp với giá chính thức của DeepSeek.

Tencent Cloud cũng ra mắt dịch vụ Preview V4 trên nền tảng TokenHub của mình vào cùng ngày, triển khai mô hình trên cả các nút nội địa và cổng quốc tế Singapore để phục vụ người dùng toàn cầu.

Việc triển khai nhanh chóng bởi các nền tảng đám mây lớn có nghĩa là hàng triệu người dùng và developer hiện có thể truy cập V4, tăng mạnh khối lượng truy vấn AI cần được xử lý, kéo theo nhu cầu về chip cơ sở.

Hiện tại DeepSeek, công ty đang cung cấp cho developer giảm giá 75% cho mô hình mới của mình cho đến ngày 5 tháng 5, cho biết giá V4-Pro có thể giảm đáng kể trong nửa cuối năm 2026 sau khi các siêu nút Ascend 950 của Huawei "được giao hàng quy mô lớn". Tuy nhiên, công ty thừa nhận rằng các hạn chế sẽ vẫn tồn tại cho đến khi sản xuất tăng lên, phản ánh nguồn cung hạn hẹp của chip AI cao cấp nội địa.

V4 của DeepSeek bao gồm hai phiên bản: V4-Pro với 1,6 nghìn tỷ tham số tổng cộng và V4-Flash với 284 tỷ tham số, cả hai đều hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh một triệu token. Các mô hình được phát hành dưới dạng mã nguồn mở theo giấy phép MIT, cho phép các công ty tự do sử dụng, sửa đổi và thương mại hóa.

Tuy nhiên, sản lượng của 950 dự kiến sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các công cụ sản xuất chip tiên tiến ngăn Trung Quốc mua thiết bị sản xuất tối tân.

Huawei lên kế hoạch xuất xưởng khoảng 750.000 đơn vị 950PR trong năm nay, với sản xuất hàng loạt bắt đầu vào tháng 4 và giao hàng toàn diện bắt đầu từ nửa cuối năm 2026, theo những người quen thuộc với kế hoạch.