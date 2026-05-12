Tiểu thư 33 tuổi đi Porsche, Lexus sắp cưới cầu thủ Văn Thanh: Mỹ nhân phòng gym chuyển qua ngành thẩm mỹ, kiếm tiền khủng cỡ nào?

Đó là Bích Hạnh (SN 1993) - vợ sắp cưới của cầu thủ Văn Thanh (SN 1996)!

Chuyện tình cầu thủ - nàng WAGs lớn hơn 3 tuổi này nhận về nhiều sự quan tâm kể từ khi công khai đến khi quyết định về chung nhà.

Nếu như Văn Thanh là gương mặt đã quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá thì Bích Hạnh ít được biết đến hơn. Trên mạng xã hội, Bích Hạnh nổi tiếng với hình ảnh hot gymer, hot girl sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuộc sống giàu sang. Bây giờ lại kết hôn với “hồng hài nhi” nổi tiếng trong làng bóng đá, chuyện tình ngọt ngào, hạnh phúc.

Ở tuổi 33, nhiều người nhận xét Bích Hạnh gần như có đủ mọi thứ mà nhiều cô gái mong muốn: Ngoại hình, học vấn, công việc ổn định, khả năng tự chủ tài chính và một chuyện tình ngọt ngào bên cầu thủ nổi tiếng.

Trần Bích Hạnh được biết đến là tiểu thư trong một gia đình kinh tế khá giả ở Nam Định. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng vóc dáng gợi cảm nhờ nhiều năm duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể thao đều đặn.

Trước khi nổi tiếng với hình ảnh hiện tại, Bích Hạnh từng được biết đến là một trong những “hot girl phòng gym” đời đầu tại Việt Nam. Cô gây chú ý nhờ hành trình thay đổi ngoại hình ấn tượng, từ một cô gái từng nặng khoảng 70kg trở thành mỹ nhân có thân hình săn chắc, quyến rũ. Cũng nhờ hành trình này mà cô được nhiều người gọi với danh xưng “hot girl giảm cân”.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Bích Hạnh còn khiến nhiều người bất ngờ bởi học vấn. Cô từng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng mình học chuyên Sinh tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ). Cô cho biết từng học chuyên Sinh ở trường cấp 3 song khi đó dành niềm yêu thích nhiều hơn cho ngành kinh tế và ngân hàng, nhưng bây giờ đang học Y.

Hiện tại, Bích Hạnh làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Cô nhiều lần khiến dân mạng chú ý khi đăng tải hình ảnh tự mua nhà, sở hữu xe sang và có thu nhập cao từ công việc kinh doanh.

Nàng WAG cũng từng gây bàn tán khi khoe loạt ảnh chụp màn hình giao dịch thanh toán từ khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 15/10/2024. Theo chia sẻ, số tiền cô nhận được trong chưa đầy một tuần lên tới hơn 562 triệu đồng.

Không ít lần, bạn gái Văn Thanh cũng khoe niềm đam mê với xe sang và hàng hiệu. Trên mạng xã hội, cô cho biết mình có thói quen mỗi năm đổi màu xe một lần và luôn bảo dưỡng định kỳ cho xế hộp cá nhân.

Bích Hạnh hiện sở hữu chiếc Porsche từng gây chú ý khi được đổi từ màu xanh sang màu hồng nổi bật, lấy cảm hứng từ màu áo của CLB Inter Miami. Trên thân xe còn in dòng chữ “chenbixing” - phiên âm tên riêng của cô. Ngoài Porsche, nàng WAG còn sở hữu thêm một chiếc Lexus thuộc phân khúc cao cấp.

Bên cạnh đó, cô cũng được biết đến là tín đồ hàng hiệu khi sở hữu nhiều mẫu túi đến từ Dior, Hermès, Gucci cùng loạt đồng hồ đắt đỏ như Rolex hay Patek Philippe.

Tuy nhiên, điều khiến Bích Hạnh nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thời gian gần đây vẫn là chuyện tình với Văn Thanh - chàng cầu thủ kém cô 3 tuổi.

Sau khi công khai hẹn hò, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện hay những khoảnh khắc đời thường được đăng tải trên TikTok. Cặp đôi cũng nhiều lần để lộ những chi tiết ngọt ngào trong chuyện tình cảm.

Văn Thanh được cho là khá yêu chiều bạn gái khi thường xuyên tặng quà đắt đỏ, tổ chức sinh nhật riêng tư và thậm chí mua nhà để cả hai cùng đứng tên chung.

