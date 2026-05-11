Quyền lợi cho người từ 15-31 tuổi khi đi máy bay Vietnam Airlines, áp dụng đến 31/12/2026

Khi tham gia chương trình LotuStudents, nhóm khách hàng trẻ tuổi sẽ nhận được đặc quyền giảm giá vé trực tiếp vô cùng ấn tượng cho các chặng bay xuất phát hoặc hạ cánh tại Việt Nam. Ưu đãi này được áp dụng linh hoạt trên các chuyến bay do Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco khai thác, bao trùm nhiều hạng đặt chỗ phổ biến như phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn, phổ thông tiêu chuẩn cho đến phổ thông tiết kiệm.

Song song với việc tận hưởng mức giá ưu đãi, hành khách vẫn được bảo toàn trọn vẹn quyền lợi tích lũy dặm thưởng theo quy định của chương trình hội viên Bông Sen Vàng hiện hành. Hơn thế nữa, nhằm mang lại sự tiện lợi và minh bạch tuyệt đối, hệ thống đặt vé trực tuyến của hãng sẽ tự động hiển thị rõ ràng các chính sách đi kèm về dịch vụ bổ trợ cũng như hạn mức hành lý miễn cước, giúp các bạn trẻ dễ dàng tính toán chi phí và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình của mình.

Tham gia chương trình LotuStudents có thể giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm chi phí vé máy bay

Để chính thức gia nhập cộng đồng hưởng đặc quyền LotuStudents, người tham gia cần là hội viên Bông Sen Vàng nằm trong độ tuổi từ đủ 15 đến đủ 31 tuổi. Quá trình xác thực cũng được thiết kế vô cùng tối giản, yêu cầu người trẻ chứng minh bản thân đang theo học hoặc đã trúng tuyển các chương trình đào tạo chính quy toàn thời gian kéo dài từ ba tháng trở lên. Bộ hồ sơ trực tuyến chấp nhận một trong các loại giấy tờ cơ bản và quen thuộc như thẻ sinh viên, visa du học, thư báo trúng tuyển hoặc thư xác nhận đăng ký khóa học.

Hướng dẫn đăng ký Bước 1: Đăng ký trở thành hội viên Bông Sen vàng của Vietnam Airlines Bước 2: Sau khi đăng ký hội viên thành công, đăng nhập vào tài khoản LotuSmiles trên website Vietnam Airlines và chọn mục LotuSociety Bước 3: Tải các tài liệu liên quan Tại mục Hình thức ưu đãi, chọn Học sinh, sinh viên. Sau đó, tải lên các tài liệu cần thiết để xác thực và ấn nút Đăng ký; Bước 4: Kiểm tra email Sau khi Vietnam Airlines kiểm tra và xác thực tài liệu, bạn sẽ nhận được email thông báo đăng ký thành công chương trình LotuStudents.

Nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà trên không gian số, Vietnam Airlines cam kết thời gian xét duyệt hồ sơ diễn ra cực kỳ nhanh chóng, tối đa chỉ gói gọn trong một ngày làm việc kể từ lúc tiếp nhận đầy đủ thông tin hợp lệ.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, đại diện hãng hàng không quốc gia cũng đưa ra những quy định quản lý chặt chẽ. Phía hãng giữ toàn quyền kiểm tra chéo hệ thống dữ liệu và kiên quyết từ chối áp dụng các mức giá ưu đãi đối với mọi trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, hồ sơ không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu gian lận nhằm trục lợi từ chính sách hỗ trợ ý nghĩa này.