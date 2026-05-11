Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình Ngọc Trinh hiện tại

Kim Linh | 11-05-2026 - 10:43 AM | Lifestyle

Tình hình Ngọc Trinh hiện tại

Những thông tin mới nhất xoay quanh sự trở lại của Ngọc Trinh đang gây chú ý.

Mới đây, người mẫu - diễn viên Ngọc Trinh chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim Thẩm mỹ viện âm phủ, ra rạp từ ngày 8/5. Tác phẩm khai thác chủ đề thẩm mỹ và nỗi ám ảnh về sắc đẹp, đánh dấu bước chuyển mình của Ngọc Trinh trong diễn xuất khi cô đảm nhận vai nữ bác sĩ bí ẩn với nhiều phân đoạn nội tâm.

Ngọc Trinh trong Thẩm mỹ viện âm phủ

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng sau thành công của Ma Da - bộ phim từng đạt doanh thu 127 tỷ đồng khi ra mắt năm 2024. Phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Võ Phương Linh và Rima Thanh Vy.

Theo thống kê của Box Office Vietnam tính đến sáng 11/5, Thẩm mỹ viện âm phủ đạt doanh thu khoảng 9,8 tỷ đồng, đứng thứ 4 phòng vé trong ngày. Bộ phim hiện xếp sau Heo Năm Móng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - 2 phim kinh dị Việt đã ra mắt cách đây nhiều tuần và phim Hollywood Mortal Kombat: Cuộc Chiến Sinh Tử II.

Doanh thu của Thẩm mỹ viện âm phủ tính đến sáng ngày 11/5

Top 4 bộ phim đang dẫn đầu phòng vé Việt ngày 11/5 (Nguồn: Box Office Vietnam)

Hiện tại, Ngọc Trinh đang tích cực tham gia các hoạt động cinetour cùng ê-kíp để quảng bá cho bộ phim mới. Với hiệu ứng truyền thông từ dàn diễn viên cùng loạt hoạt động giao lưu khán giả, doanh thu của bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Ngọc Trinh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu. Sau nhiều năm hoạt động, cô dần lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong các dự án như Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Trong đó, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu đều là những tác phẩm đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng.

Kim Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 nơi lạnh âm 15 độ, sở hữu 8000 chậu lan đắt đỏ mà chỉ cách TP.HCM 1 tiếng đi xe

Việt Nam có 1 nơi lạnh âm 15 độ, sở hữu 8000 chậu lan đắt đỏ mà chỉ cách TP.HCM 1 tiếng đi xe Nổi bật

“Khách hạng thương gia là kiểu người gì mà sẵn sàng chi từ vài chục, vài trăm triệu cho một chuyến bay?"

“Khách hạng thương gia là kiểu người gì mà sẵn sàng chi từ vài chục, vài trăm triệu cho một chuyến bay?" Nổi bật

Mỹ nhân Việt duy nhất cả đời không được đóng vai nghèo: Khí chất sang chảnh từ trong máu, làm nô tỳ cũng khó phèn

Mỹ nhân Việt duy nhất cả đời không được đóng vai nghèo: Khí chất sang chảnh từ trong máu, làm nô tỳ cũng khó phèn

10:31 , 11/05/2026
Bức ảnh nhiều mỹ nhân hot nhất showbiz Việt hiện tại

Bức ảnh nhiều mỹ nhân hot nhất showbiz Việt hiện tại

10:20 , 11/05/2026
Doãn Hải My mặc đơn giản vẫn xinh xuất sắc nhưng chợt biển sắc khi thấy Văn Hậu chấn thương

Doãn Hải My mặc đơn giản vẫn xinh xuất sắc nhưng chợt biển sắc khi thấy Văn Hậu chấn thương

10:20 , 11/05/2026
Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung

Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung

09:50 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên