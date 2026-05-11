Tình hình Ngọc Trinh hiện tại

Mới đây, người mẫu - diễn viên Ngọc Trinh chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong bộ phim Thẩm mỹ viện âm phủ, ra rạp từ ngày 8/5. Tác phẩm khai thác chủ đề thẩm mỹ và nỗi ám ảnh về sắc đẹp, đánh dấu bước chuyển mình của Ngọc Trinh trong diễn xuất khi cô đảm nhận vai nữ bác sĩ bí ẩn với nhiều phân đoạn nội tâm.

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng sau thành công của Ma Da - bộ phim từng đạt doanh thu 127 tỷ đồng khi ra mắt năm 2024. Phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Võ Phương Linh và Rima Thanh Vy.

Theo thống kê của Box Office Vietnam tính đến sáng 11/5, Thẩm mỹ viện âm phủ đạt doanh thu khoảng 9,8 tỷ đồng, đứng thứ 4 phòng vé trong ngày. Bộ phim hiện xếp sau Heo Năm Móng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - 2 phim kinh dị Việt đã ra mắt cách đây nhiều tuần và phim Hollywood Mortal Kombat: Cuộc Chiến Sinh Tử II.

Hiện tại, Ngọc Trinh đang tích cực tham gia các hoạt động cinetour cùng ê-kíp để quảng bá cho bộ phim mới. Với hiệu ứng truyền thông từ dàn diễn viên cùng loạt hoạt động giao lưu khán giả, doanh thu của bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Ngọc Trinh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu. Sau nhiều năm hoạt động, cô dần lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong các dự án như Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Trong đó, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu đều là những tác phẩm đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng.