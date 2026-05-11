Mỹ nhân Việt duy nhất cả đời không được đóng vai nghèo: Khí chất sang chảnh từ trong máu, làm nô tỳ cũng khó phèn

Theo Chiêu Dương | 11-05-2026 - 10:31 AM | Lifestyle

Nữ diễn viên có ngoại hình sang trọng quý phái, vẻ đẹp sắc sảo nên không thể đóng vai nghèo khổ.

Mới đây, một đoạn video phỏng vấn nữ diễn viên Thân Thúy Hà đã được chia sẻ lại, trong đó, nữ nghệ sĩ thừa nhận việc có ngoại hình quá nổi bật khiến cô bị hạn chế nhận vai diễn: "Em xin mấy vai xấu đạo diễn không cho, tại vì em không thể nào trông nghèo được. Vì vậy em đã xin mấy diễn mấy vai ác", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Thân Thúy Hà nổi tiếng với vẻ ngoài sang trọng quyền lực mạnh mẽ sắc sảo

Có thể thấy nữ diễn viên khát khao được đóng đa dạng vai, tuy nhiên, do ngoại hình vốn có đã rất đẹp, Thân Thúy Hà buộc phải chấp nhận chuyển hướng sang đóng vai phản diện. Trong sự nghiệp, Thân Thúy Hà có nhiều vai ác gây ấn tượng mạnh với khán giả, thậm chí cô còn được khen ngợi là "nữ hoàng phản diện của màn ảnh Việt".

Trên các trang MXH, khán giả cũng nhận định: "Gương mặt sắc sảo như vậy làm sao có thể đóng vai nghèo chịu nhẫn nhục, cổ phải vào vai bà hội đồng", "Mặt sang thế cơ mà", "Thân Thúy Hà ác sang ác đẹp", "Cháu ấn tượng với các vai diễn phản diện của cô, diễn còn thú vị hơn vai chính".

Nữ diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh

Khí chất giàu sang phú quý khiến nữ diễn viên khó đóng vai nghèo

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, trong một gia đình không mấy khá giả. Từ nhỏ cô đã theo mẹ ra chợ buôn bán quần áo, hai mẹ con cứ 1h sáng lại lục đục dọn hàng ra bán.

Nữ diễn viên trổ mã xinh đẹp khiến nhiều chàng trai si mê. Vì vậy, Thân Thúy Hà quyết định thay đổi số phận bằng cách tham dự cuộc thi Người Đẹp Sông Tiền. Chẳng ai ngờ cô lại nhận được danh hiệu Hoa khôi nhờ cuộc thi này.

Thân Thúy Hà với nhan sắc nổi bật thời trẻ

Nữ diễn viên từng giành chiến thắng cuộc thi sắc đẹp

Thời gian đầu, Thân Thúy Hà bước vào giới giải trí với vai trò người mẫu và thường tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Sau này, nữ diễn viên mới chuyển hướng sang diễn xuất. Dù không học trường diễn xuất nhưng nhờ vẻ ngoài sắc sảo nổi bật Thân Thúy Hà liên tục nhận về những vai đanh đá, chua ngoa, thậm chí là phản diện.

Nhìn lại sự nghiệp của Thân Thúy Hà, những vai diễn nổi bật phải kể đến như Giọt Nước Mắt Hận Thù, Lâu Đài Tình Ái, Nếu Còn Có Ngày Mai, Mộng Phù Hoa, Tèo Em, Duyên Kiếp... Dù đa phần toàn đóng vai phản diện nhưng qua mỗi vai diễn, cô đều cho thấy diễn xuất linh hoạt của mình, khắc họa xuất sắc hình ảnh các nhân vật trong lòng khán giả. Đó cũng là lý do vì sao chỉ là một diễn viên tay ngang đi sang từ nghề người mẫu nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đã được nhiều khán giả yêu mến.

Nữ diễn viên giành giải "Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc" tại Giải Ngôi Sao Xanh 2024 nhờ vai bà Thanh trong Mùa Sậy Trổ Bông, tiếp tục khẳng định thực lực sau nhiều năm làm nghề.

Dù đã bước sang độ tuổi U50, Thân Thúy Hà vẫn đẹp đằm thắm

Đến năm 2025, Thân Thúy Hà gây chú ý khi xuất hiện trong Mưa Đỏ - bộ phim đạt doanh thu kỷ lục Việt Nam với hơn 700 tỷ đồng. Dù chỉ đảm nhận vai bà Kiều và không phải tuyến nhân vật trung tâm, Thân Thúy Hà vẫn để lại dấu ấn riêng nhờ lối thể hiện chững chạc, giàu cảm xúc.

Đóng nhiều vai phản diện, Thân Thúy Hà từng bị khán giả chửi lây ngoài đời, thậm chí có người nhắn tin dọa đánh vì những vai diễn quá chân thực. Nhưng nữ diễn viên vẫn tự hào vì những vai diễn mà mình đảm nhận đã ghi sâu vào tâm trí khán giả.

Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà vẫn giữ được nét quyến rũ nữ tính. Nữ diễn viên khiến khán giả ngưỡng mộ với làn da mịn màng trắng sáng, khí chất sang trọng khó bị lấn át mỗi khi tham gia sự kiện.

Nữ diễn viên khiến khán giả không tiếc lời khen ngợi khi đóng vai ác

Ở ngoài đời, Thân Thúy Hà lựa chọn trang phục cũng rất bắt mắt

