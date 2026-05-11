Bức ảnh nhiều mỹ nhân hot nhất showbiz Việt hiện tại

Mới đây, một bức ảnh được Hòa Minzy đăng tải trên trang cá nhân đang thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi kết thúc concert Sao Nhập Ngũ, Hòa Minzy đã đăng tải hình ảnh cô cùng các nghệ sĩ nữ khác trên trang cá nhân bao gồm LyLy, Chi Pu, Hương Giang, Pháo, Đông Nhi và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ngay lặp tức, bức ảnh do Hòa Minzy đăng tải nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi khung hình này quy tụ những mỹ nhân có vị thế hàng đầu showbiz Việt hiện nay.

Trong đó, LyLy ghi dấu ấn với tư cách ca sĩ solo qua các ca khúc 24h, Lời Đường Mật hay Bởi Vì Là Khi Yêu . Không chỉ vậy, cô còn khẳng định tài năng ở vai trò nhạc sĩ khi đứng sau thành công của nhiều bản hit như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà của Amee hay Không Sao Mà Em Đây Rồi của Suni Hạ Linh, liên tục góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc số. Đặc biệt, mới đây cô tiếp tục chứng minh sức hút đa năng khi lấn sân sang điện ảnh, đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành với doanh cao kỷ lục hơn 449 tỷ đồng.

Chi Pu là minh chứng cho sự lột xác thành ngôi sao giải trí đa năng với độ nhận diện khổng lồ. Cô sở hữu nhiều ca khúc triệu view như Đóa Hoa Hồng, Anh Ơi Ở Lại, Từ Hôm Nay và ngày càng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định quyền lực khi chính thức thành lập công ty giải trí riêng mang tên C-Global Entertainment. Hiện tại, Chi Pu là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và luôn duy trì được sức nóng truyền thông mỗi khi xuất hiện.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, tên tuổi Hương Giang gắn liền với loạt ca khúc nổi bật, đặc biệt là series bài hát về người thứ ba như Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy, Anh Ta Bỏ Em Rồi và Tặng Anh Cho Cô Ấy . Từ ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang phát triển mạnh ở mảng sản xuất các show thực tế ăn khách như Miss International Queen Vietnam hay The New Mentor. Nắm trong tay công ty giải trí riêng cùng tư duy chiến lược sắc bén, cô không chỉ tạo ra các xu hướng mà còn nắm quyền "cầm cân nảy mực", đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu và người đẹp mới cho showbiz Việt.

Là gương mặt đại diện của thế hệ Gen Z, Pháo sở hữu siêu hit Hai Phút Hơn từng tạo ra trào lưu bùng nổ trên nền tảng TikTok. Ca khúc này xuất sắc lọt Top 10 bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales và trở thành bài hát tiếng Việt đầu tiên cán mốc 50 triệu lượt stream trên nền tảng Spotify. Bước ra từ ngôi vị Á quân King of Rap, cô tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc qua các ca khúc Kìa Bóng Dáng Ai, Một Ngày Chẳng Nắng . Bên cạnh âm nhạc, Pháo còn gây bất ngờ khi lấn sân diễn xuất, cùng góp mặt với LyLy trong dự án phim trăm tỷ Thỏ Ơi!!. Tư duy hiện đại cùng định hướng vươn ra thị trường quốc tế giúp Pháo trở thành nữ rapper trẻ có độ phủ sóng rộng rãi.

Gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X-9X, Đông Nhi sở hữu loạt ca khúc quen thuộc như Khóc, Bối Rối, Ngọt Ngào, Bad Boy . Nữ ca sĩ đạt nhiều giải thưởng quốc tế tiêu biểu như Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA và Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc nhất tại MAMA. Cô cũng là gương mặt hiếm hoi tại Việt Nam liên tục tổ chức thành công các liveshow cá nhân quy mô lớn. Sau nhiều năm hoạt động, Đông Nhi vẫn duy trì vị trí vững chắc và lượng người hâm mộ đông đảo.

Sức hút của Hòa Minzy đến từ giọng hát nội lực cùng loạt MV đạt #1 Trending YouTube như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu. Năm 2025 tiếp tục là một năm thành công của Hòa Minzy với ca khúc Bắc Bling , giúp cô oanh tạc các lễ trao giải thưởng âm nhạc cuối năm với vô số giải thưởng. Cùng với đó là bài hát Nỗi Đau Giữa Hòa Bình nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Hiện nay, cô thường xuyên được tin tưởng mời biểu diễn trong các sự kiện âm nhạc trọng đại của quốc gia.

Mảnh ghép cuối cùng là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người từng đăng quang hai cuộc thi nhan sắc lớn gồm Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024, đồng thời lọt Top 30 Miss Universe 2024. Kỳ Duyên là gương mặt quen thuộc ở vị trí vedette trên các sàn diễn thời trang cao cấp và đảm nhận vai trò huấn luyện viên của loạt chương trình truyền hình thực tế như The Look, The Face, The New Mentor. Thời gian gần đây, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn với dự án phim trăm tỷ Bộ Tứ Báo Thủ .

Có thể thấy, sự hội ngộ của 7 mỹ nhân đình đám trong cùng một khung hình đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ mạng xã hội, minh chứng rõ nét cho vị thế vững chắc và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của họ trong làng giải trí Việt hiện nay.

Ảnh: FBNV