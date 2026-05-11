Doãn Hải My mặc đơn giản vẫn xinh xuất sắc nhưng chợt biển sắc khi thấy Văn Hậu chấn thương

Tối ngày 10/5 trong trận đấu kịch tính giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thép Xanh Nam Định. trên sân vận động Hàng Đẫy, sự xuất hiện của Doãn Hải My cùng con trai trên khán đài đã thu hút sự chú ý.

"Mẹ bỉm sữa" đi cổ vũ chồng khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang tinh tế. Cô chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi tông hồng nhạt kết hợp cùng quần jeans năng động. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc đen dài truyền thống giúp nàng WAG sinh năm 2001 toát lên vẻ thanh lịch, rạng rỡ.

Nhan sắc ngọt ngào của Hải My (Ảnh: Hải Đăng)

(Ảnh: Hải Đăng)

(Ảnh: Hải Đăng)

(Ảnh: Hải Đăng)

Trước khi trận đấu diễn ra, Hải My được bắt gặp với thần thái tươi tắn, liên tục mỉm cười và cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng của chồng. Sự có mặt của cô và bé Lúa (con trai đầu lòng của cặp đôi) được xem là nguồn động lực tinh thần rất lớn cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong ngày anh góp mặt ở đội hình xuất phát.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù CLB CAHN giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, nhưng niềm vui của Doãn Hải My không trọn vẹn khi chứng kiến chồng gặp chấn thương trên sân.

Ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc gương mặt cô biến sắc, lộ rõ sự lo lắng và bất an khi theo dõi tình huống va chạm của Văn Hậu. Những hình ảnh đối lập từ nụ cười rạng rỡ đầu trận đến ánh mắt lo âu khi thấy chồng đau đớn đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, cho thấy sự đồng hành và thấu hiểu của người vợ cầu thủ phía sau ánh hào quang sân cỏ.

Hải My lo lắng khi chồng chấn thương (Ảnh: FPT Play)

(Ảnh: FPT Play)

Rất may Văn Hậu không sao (Ảnh: FPT Play)

Mặc dù gặp sự cố về sức khỏe, nhưng nỗ lực của Văn Hậu và các đồng đội đã mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng ngành Công an.