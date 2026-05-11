Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung

Sau một chặng đường thử nghiệm beta kéo dài kỷ lục với tận 10 phiên bản rải rác trong suốt 5 tháng, Samsung đã chính thức ấn nút phát hành One UI 8.5 . Khởi động chương trình từ tháng 12 năm 2025, hãng công nghệ Hàn Quốc đã vô cùng cẩn trọng hoàn thiện nền tảng này trước khi đưa đến tay người dùng đại chúng, thay vì chỉ tung ra 4 đến 5 bản beta như các thế hệ phần mềm trước. Sự chờ đợi dài hơi này giờ đây đã được đền đáp khi phiên bản ổn định nhất bắt đầu cập bến những chiếc smartphone cao cấp.

Đúng như truyền thống, thế hệ Galaxy S25 là những thiết bị đầu tiên được tận hưởng giao diện phần mềm mới mẻ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong đợt phát hành lần này là tốc độ triển khai thần tốc đáng kinh ngạc của Samsung. Chỉ trong vòng một ngày, hãng đã đồng loạt mở rộng bản cập nhật lên tới 7 thiết bị khác nhau. Cụ thể, toàn bộ dải sản phẩm bao gồm Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 FE đều đã được lên đời phần mềm. Không dừng lại ở dòng S, bộ đôi màn hình gập mới nhất của hãng là Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 cũng nhanh chóng góp mặt trong danh sách ưu tiên.

Hiện tại, thị trường quê nhà Hàn Quốc vẫn là khu vực đầu tiên được trải nghiệm One UI 8.5. Dù vậy, người dùng thiết bị Galaxy tại các quốc gia khác hoàn toàn có thể yên tâm bởi Samsung dự kiến sẽ mở rộng đợt sóng cập nhật này ra toàn cầu chỉ trong vài ngày tới. Động thái đẩy nhanh tiến độ cho thấy quyết tâm của hãng trong việc sớm phủ sóng phần mềm mới cho hàng loạt điện thoại và máy tính bảng đủ điều kiện trong những tuần tiếp theo.

Để không bỏ lỡ những tính năng mới mẻ và độ mượt mà từ hệ điều hành mới, người dùng Galaxy có thể chủ động kiểm tra bằng cách truy cập vào ứng dụng Cài đặt , tìm đến mục Cập nhật phần mềm và chọn Tải xuống và cài đặt . Với bước chạy đà hoàn hảo trên 7 thiết bị đầu bảng, Samsung đang hứa hẹn mang đến một lộ trình nâng cấp liền mạch và tối ưu nhất cho cộng đồng người dùng của mình.