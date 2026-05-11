5 cây ăn quả tránh trồng trước nhà

Dưới đây là 5 loại cây ăn quả thường được khuyên nên hạn chế trồng ở vị trí mặt tiền.

Sầu riêng

Cây sầu riêng đứng đầu danh sách những loại cây không nên trồng trước nhà vì vừa bất tiện vừa tiềm ẩn rủi ro.

Sầu riêng là cây thân gỗ lớn, tán rộng, chiều cao có thể lên tới hàng chục mét. Khi trưởng thành, cây che phủ diện tích lớn khiến khu vực trước nhà thiếu ánh sáng, tạo cảm giác bí bách và âm u. Trong phong thủy, mặt tiền cần thông thoáng để đón khí và ánh sáng, nên cây quá lớn thường bị xem là cản trở sinh khí vào nhà.

Không chỉ vậy, quả sầu riêng rất nặng và có gai sắc. Nếu trồng gần lối đi, gara hoặc sân chơi, quả rụng từ trên cao có thể gây nguy hiểm cho người và làm hỏng tài sản. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị thương vì sầu riêng rơi trúng đầu.

Mùi sầu riêng khi chín cũng khá nồng, dễ thu hút ruồi, kiến và côn trùng. Lá cây rụng nhiều vào mùa khô khiến việc dọn dẹp trở nên vất vả hơn.

Khế

Cây khế là hình ảnh gắn với làng quê Việt, nhưng nếu trồng ngay trước cửa nhà lại có nhiều bất tiện.

Khế thường cho quả quanh năm. Khi quả chín rụng xuống sân sẽ nhanh lên men, tạo mùi chua ngọt thu hút ruồi vàng, kiến và ong. Những gia đình không thường xuyên dọn dẹp rất dễ gặp tình trạng sân trước ẩm bẩn, trơn trượt, đặc biệt vào mùa mưa.

Ngoài ra, cây khế phát triển khá um tùm nếu không được cắt tỉa định kỳ. Tán cây xòe ngang dễ che mất ánh sáng trước cửa, khiến không gian có cảm giác chật và tối hơn.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, khu vực trước nhà nên sáng sủa, quang đãng để tạo cảm giác dễ chịu và lưu thông không khí tốt hơn. Vì vậy, những cây có tán quá rậm thường không được khuyến khích đặt ở vị trí này.

Mít

Cây mít được nhiều người yêu thích vì cho bóng mát và quả lớn, nhưng lại không phù hợp với mặt tiền nhà phố hoặc sân nhỏ.

Cây mít có bộ rễ khỏe, thân lớn và tán phát triển nhanh. Nếu trồng quá gần nhà, rễ có thể ảnh hưởng nền sân hoặc tường sau nhiều năm. Quả mít khi chín tỏa mùi đậm, dễ thu hút ruồi, kiến và ong đến quanh khu vực cửa nhà.

Ngoài ra, nhựa mít bám dính và lá rụng khá nhiều, khiến việc vệ sinh sân trước mất thời gian hơn. Với những ngôi nhà có diện tích hẹp, cây mít lớn còn tạo cảm giác nặng nề, chiếm không gian.

Sung

Cây sung vốn mang ý nghĩa "sung túc", đủ đầy nên nhiều người thích trồng trong sân vườn. Tuy nhiên, cây này thường phù hợp ở góc vườn hoặc bên hông hơn là ngay trước cửa chính.

Cây sung thuộc họ si nên có bộ rễ phát triển mạnh, dễ lan rộng và ảnh hưởng công trình nếu trồng quá sát nền nhà. Tán cây rậm cũng khiến khu vực phía trước thiếu ánh sáng tự nhiên.

Quả sung mọc dày trên thân và cành, khi chín dễ thu hút côn trùng, đặc biệt là ruồi và kiến. Nếu không vệ sinh thường xuyên, sân trước rất dễ có cảm giác ẩm thấp.

Dâu tằm

Cây dâu tằm là loại cây cuối cùng thường được nhắc đến trong danh sách kiêng trồng trước nhà.

Theo quan niệm dân gian, chữ "dâu" gợi liên tưởng đến "tang", nên nhiều người cho rằng đặt cây ở vị trí đón khí sẽ không mang lại may mắn. Dù đây chỉ là yếu tố tâm linh, nhưng về thực tế, dâu tằm cũng có nhiều điểm bất tiện.

Quả dâu khi chín rất mềm, dễ rụng và tạo vết bẩn tím sẫm trên sân. Cây cũng khá thu hút muỗi, kiến và ruồi vào mùa quả chín, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.