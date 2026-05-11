Nam diễn viên đóng 1 phim mua được 1 căn nhà, nói thẳng lý do 57 tuổi chưa vợ con

Mới đây, tại chương trình Thời gian ơi, diễn viên Lý Hùng - người được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" đã tiết lộ lí do ở tuổi 57 vẫn độc thân chưa vợ con.

Anh nói: "Rất nhiều người hỏi tôi điều này. Không phải vì tôi lưu luyến một ai đó mà chưa lập gia đình.

Lý Hùng

Ngoài việc là ngôi sao điện ảnh, phim hành động trong thập niên 1990, tôi cũng như bao người bình thường, bao thanh niên thời đó. Ai cũng muốn lớn lên, có một tổ ấm, mong muốn có một gia đình nhỏ cho mình.

Tôi cũng vậy thôi, ngoài công việc ngoài xã hội, tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng chắc tôi không có duyên.

Tôi thành công đầu tiên với vai diễn Lục Vân Tiên cách đây 36 năm, thời điểm đó tôi mới có 21 tuổi. Vì đi đóng phim và thành công quá sớm, nên tôi không có thời gian để yêu đương, hẹn hò hay gặp gỡ ai.

Thời điểm ấy, tôi đi đóng phim liên tục, cứ phim này phim kia cuốn đi. Thời vàng son mà, cơ hội đến thì phải nắm bắt và hết mình vì nó thôi. Tôi lại cũng là người của công việc nữa.

Tôi cũng muốn có hạnh phúc gia đình nhỏ. Nhưng thôi, duyên chưa đến thì tôi phải chấp nhận, không thể đòi hỏi.

Dù sao đi nữa, hiện tại tôi vẫn đang hạnh phúc bên gia đình mình. Ba tôi thì đã mất nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn còn mẹ. Tôi sống vui vẻ với mẹ và các anh chị em trong gia đình.

Một ngày nào đó mọi người thấy thông tin tôi lên xe hoa thì sẽ biết là tôi đã cưới vợ, còn hiện tại thì tôi chưa".

Là tài tử lừng lẫy một thời, Lý Hùng chia sẻ thêm: "Hồi đó, tôi được trả mấy chục cây vàng cho một bộ phim. Đóng xong một phim là mua được một căn nhà là chuyện bình thường hoặc mua được xe ô tô, đồng tiền giá trị lắm".