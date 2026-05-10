Nam ca sĩ Việt đình đám một thời đi hát về khuya vợ vẫn đợi, thu sạch tiền "không sót một cắc"

Mới đây, Quách Thành Danh khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh bà xã ngồi đợi chồng đi diễn trở về để… thu toàn bộ tiền được khán giả tặng.

Hình ảnh vợ Quách Thành Danh thu hết tiền được chính nam ca sĩ đăng tải.

Trong ảnh, vợ nam ca sĩ diện đồ ngủ giản dị, chăm chú kiểm đếm tiền trước khi cất vào túi khiến nhiều người bật cười vì quá đáng yêu. Đi kèm khoảnh khắc đời thường này, Quách Thành Danh hài hước viết: "Không đơn giản là mỗi ngày bả đều đợi mình về lý do là đây nè. Tiền khách tặng cũng không sót một cắc".

Nam ca sĩ cho biết thời gian gần đây anh thường xuyên được khán giả tặng tiền khi biểu diễn. Giọng ca "Tôi là tôi" dí dỏm chia sẻ có lẽ vì gia đình đông con nên được mọi người thương nhiều hơn.

"Chắc là do con đông quá mọi người thương hay sao đi hát ở đâu cũng được khán giả tặng tiền. Cảm ơn tất cả mọi người tối qua đã ngồi nghe Danh hát gần 2 tiếng", anh viết.

Dù vừa kết thúc đêm diễn và vẫn còn "say dư âm" với tình cảm khán giả, Quách Thành Danh cho biết anh tiếp tục chuẩn bị cho lịch trình biểu diễn tiếp theo.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú. Nhiều khán giả cho rằng chính sự hài hước, gần gũi của hai vợ chồng là điều khiến tổ ấm của nam ca sĩ luôn nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Gia đình đông con của Quách Thành Danh.

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng sinh năm 1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh và từng là sinh viên trường Khoa học Tự nhiên trước khi lấn sân sang nghệ thuật. Anh bắt đầu nổi đình đám từ năm 2004 nhờ bản hit Tôi là tôi và nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt show nhất nhì thị trường nhạc trẻ thời bấy giờ với phong cách lịch lãm cùng giọng hát trầm ấm đặc trưng.

Về đời tư anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn một thập kỷ với bà xã Bảo Ngọc kém mình 8 tuổi và cả hai hiện có cùng nhau 5 người con gồm đầy đủ cả trai lẫn gái. Gia đình nam ca sĩ từng có thời gian định cư tại Mỹ nhưng đã quyết định quay về Việt Nam sinh sống từ cuối năm 2022 để các con có môi trường phát triển tốt nhất và thuận tiện cho việc anh tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát cũng như kinh doanh bất động sản.