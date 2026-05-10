Bức thư của cháu nội tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được Hà Tăng chia sẻ

Ngày của Mẹ, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các người nổi tiếng khoe khoảnh khắc bên đấng sinh thành. Nhưng đồng thời, đây cũng là dịp nhiều người mẹ nhận lại những lời yêu thương ngọt ngào từ chính con mình. Đó chỉ là một tấm thiệp viết tay nguệch ngoạc nhưng đủ khiến người lớn tan chảy.

Mới đây, “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà - vợ doanh nhân Louis Nguyễn và cũng là con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - gây chú ý khi chia sẻ bức thư bằng tiếng Anh mà con gửi cho mình. Dòng chữ chưa cứng cáp nhưng đầy tình cảm nhanh chóng khiến nhiều người ấn tượng.

“Dear Mommy,

Thank you for all the sacrifices you have made for all of us. I will never stop being grateful. You are the best, most awesome mom in the world. I love you so much. I hope you have the best, most awesome days. I love you so much” - là nội dung nguyên văn bức thư.

Tạm dịch như sau:

“Mẹ ơi,

Cảm ơn mẹ vì tất cả những hy sinh mẹ đã dành cho chúng con. Con sẽ không bao giờ ngừng biết ơn mẹ. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cool nhất trên thế giới này.

Con yêu mẹ nhiều lắm. Con mong mẹ luôn có những ngày thật đẹp, thật vui. Con yêu mẹ nhiều lắm”.

Dù nữ diễn viên không tiết lộ “tác giả” bức thư là ai song nhiều người cho rằng đây chỉ có thể là Richard hoặc Chloe, không phải Mason vì cậu út còn quá bé. Cư dân mạng cũng dành lời khen cho cách dạy con của gia đình nhà Hà Tăng. Bởi những câu chữ trong thư không chỉ đơn thuần là lời chúc, mà còn cho thấy một đứa trẻ biết quan sát, biết ghi nhận sự hy sinh của mẹ và quan trọng nhất là không ngại bày tỏ tình cảm.

Đây cũng không phải lần đầu Tăng Thanh Hà khoe những món quà tinh thần đáng yêu từ các con. Trước đó, cô từng nhiều lần chia sẻ những tấm thiệp với dòng chữ đơn giản như “I love you, mommy”, “Rikki yêu mẹ”,… Hay có lần cậu cả Richard khiến cư dân mạng tan chảy khi hỏi mẹ: “Do you know I love you so much mommy?” (Mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không?).

Thực tế, ngay cả người lớn đôi khi cũng rất khó nói ra tình cảm của mình một cách trực diện. Thế nên nhiều người cho rằng, việc một đứa trẻ có thể chủ động viết thư, bày tỏ lòng biết ơn hay nói lời yêu thương với cha mẹ thường cho thấy các bé đang lớn lên trong môi trường đủ an toàn về mặt cảm xúc. Điều này cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho trẻ như biết cách gọi tên cảm xúc, giảm căng thẳng và lo âu, học cách tự xoa dịu bản thân thay vì phản ứng tiêu cực, đồng thời xây dựng nền tảng sức khỏe tinh thần tốt hơn khi trưởng thành.

Tăng Thanh Hà kết hôn vào năm 2012 với doanh nhân Louis Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô ít tham gia nghệ thuật và hiện là mẹ của 3 nhóc tỳ. Con trai đầu của cô là Richard (sinh năm 2015), con gái là Chloe (sinh năm 2017) và cậu út Mason (sinh năm 2021). Dù giàu có và nổi tiếng là vậy, Hà Tăng cũng luôn được ngưỡng mộ bởi cách dạy con hết sức tinh tế và chu đáo.