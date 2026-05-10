Tuyển thủ Văn Thanh đưa "chị đẹp" xuất thân "trâm anh thế phiệt" đi thử váy cưới, lộ luôn hoa cưới cực lãng mạn

Hôm 9/5, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước loạt ảnh cực kỳ lãng mạn của tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh khi hộ tống "nửa kia" đi chọn váy cưới. Không còn là một "chiến binh" gai góc trên sân cỏ, Văn Thanh lộ rõ vẻ chiều chuộng, luôn nắm chặt tay vị hôn thê không rời trong suốt buổi thử đồ.

Văn Thanh đưa vị hôn thê đi thử váy cưới

Cặp đôi không ngại ngần thể hiện tình cảm

Chiêm ngưỡng loạt ảnh, fan bóng đá thả tim rần rần vì visual "trai tài gái sắc" của cặp đôi. Trần Bích Hạnh, "chị đẹp phòng gym" nổi tiếng với vóc dáng vạn người mê, xuất hiện đầy rạng rỡ và cuốn hút khi đi thử váy cưới. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt biết cười cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo đã giúp cô chiếm trọn spotlight.

Bên cạnh, Văn Thanh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng nụ cười sáng bừng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngọt ngào của Bích Hạnh và nét mạnh mẽ, lịch lãm của Văn Thanh được nhận xét "xứng lứa vừa đôi".

Trần Bích Hạnh gây chú ý với visual xinh đẹp

Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, hotgirl phòng gym vẫn cuốn hút

Bích Hạnh checkin ngày đi thử váy cưới

Trần Bích Hạnh - nàng WAG vốn nổi tiếng là "nữ thần phòng gym" với vóc dáng vạn người mê, xuất thân "trâm anh thế phiệt" gây chú ý khi chia sẻ những tâm sư đầy xúc động về ngày trọng đại. Trong đó có dòng: "Năm đó em nói thích váy cưới màu trắng, hoa cưới là một đoá linh lan"...

Lời chia sẻ giản dị nhưng chứa đựng sự chân thành về một đám cưới cổ điển, tinh khôi. Hoa linh lan (Lily of the Valley) vốn là biểu tượng của sự trở về của hạnh phúc và vẻ đẹp thanh khiết - lựa chọn thường thấy trong các đám cưới hào môn, minh chứng cho sự đầu tư và tinh tế của cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh cho ngày chung đôi.

Đám cưới rộn ràng vào tháng 6

Được biết, hôn lễ của Văn Thanh và Bích Hạnh sẽ chính thức diễn ra vào tháng 6 tới. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm nhất của làng bóng đá Việt trong năm 2026. Hiện tại, cả Văn Thanh và Bích Hạnh đang tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng từ chọn váy cưới, chụp hình studio đến lên danh sách khách mời. Với nhan sắc "cực phẩm" của cô dâu và vẻ điển trai, phong độ của chú rể, người hâm mộ đang rất mong chờ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc cặp đôi bước vào lễ đường, trên tay là đoá hoa cưới linh lan trắng muốt.