Cuộc sống cực kín tiếng của mỹ nhân dẫn Thời sự 19h VTV: Từng đạt giải Nhì HSG Văn Quốc gia, là Thủ khoa ĐH Ngoại thương

Nhắc đến những gương mặt BTV được yêu mến của bản tin Thời sự 19h, khán giả thường nhớ tới phong thái điềm đạm, giọng đọc chuẩn và hình ảnh chỉn chu trên sóng truyền hình. Trong số đó, BTV Hoàng Linh Thủy là cái tên gây chú ý bởi không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, thần thái nhẹ nhàng mà còn có bảng thành tích học tập “không phải dạng vừa”. Dù xuất hiện đều đặn trên sóng VTV suốt nhiều năm qua, nữ BTV sinh năm 1992 lại có cuộc sống cực kỳ kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông.

BTV Hoàng Linh Thuỷ

Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, Hoàng Linh Thủy từng là học sinh nổi bật với thành tích học tập đáng nể. Năm 2010, cô giành giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp Quốc gia, sau đó thi đỗ trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, một trong những ngôi trường có điểm đầu vào cao hàng đầu cả nước với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chương trình Chất lượng cao. Sau đó, cô tiếp tục học lên Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) tại Đại học Ngoại thương và trở thành thủ khoa của chương trình này.

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với VTV, Hoàng Linh Thủy từng đứng trước cơ hội đi du học nhờ học bổng. Tuy nhiên, cô đã từ chối để theo đuổi công việc truyền hình – lĩnh vực mà cô yêu thích từ sớm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh Thủy tham gia tuyển dụng chính thức vào Ban Thời sự của VTV năm 2014.

Những ngày đầu tại nhà đài, nữ BTV chưa xuất hiện ngay ở bản tin thời sự “quốc dân” lúc 19h mà bắt đầu với các chương trình như Chào buổi sáng bông lúa, Studio 3, Thế giới hôm nay, Chào buổi sáng… Đồng thời, cô cũng làm phóng viên theo dõi mảng kinh tế - tài chính ngân hàng và tham gia sản xuất nhiều chương trình như Quốc gia khởi nghiệp, Nhịp sống đô thị.

Cô nàng có cuộc sống kín tiếng

Năm 2020, khi mới 28 tuổi, Hoàng Linh Thủy chính thức được giao dẫn bản tin Thời sự 19h. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những BTV trẻ tuổi nhất đảm nhận vị trí này ở Ban Thời sự. Chính sự trẻ trung nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, nghiêm túc đã giúp Linh Thủy nhanh chóng ghi dấu với khán giả truyền hình.

Nhiều khán giả đánh giá Hoàng Linh Thủy là hình mẫu “toàn diện” hiếm có: học giỏi, ngoại hình sáng, sự nghiệp ổn định nhưng lại không ồn ào. Giữa thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, việc một BTV nổi tiếng vẫn giữ lối sống kín đáo, tập trung cho công việc như cô lại càng trở nên đặc biệt.