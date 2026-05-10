5 thứ miễn phí ở sân bay mà 95% người Việt không hề biết đến

Theo Ngọc Ánh | 10-05-2026 - 19:32 PM | Lifestyle

Hàng triệu người Việt qua sân bay mỗi năm nhưng vẫn móc ví mua nước giá đắt hay ngồi lo điện thoại hết pin, trong khi những tiện ích hoàn toàn miễn phí đang có sẵn ngay xung quanh họ.

Sân bay không chỉ là nơi chờ lên máy bay. Nếu biết cách, bạn hoàn toàn có thể đi lại thoải mái, no nước, đầy pin và thậm chí tham quan một thành phố nước ngoài mà không tốn thêm một đồng nào. Dưới đây là 5 dịch vụ mà đa số hành khách Việt bỏ qua mỗi lần ra sân bay:

  • Xe lăn và xe điện hỗ trợ di chuyển

Nhiều người không biết rằng các hãng hàng không cung cấp dịch vụ xe lăn miễn phí, không chỉ cho người khuyết tật mà còn cho người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, hoặc bất kỳ ai cảm thấy mệt mỏi trong hành trình.

Riêng tại khu vực cách ly của nhà ga T2 sân bay Nội Bài, có xe điện miễn phí chạy vòng quanh để đưa hành khách đến các cổng ra máy bay ở xa. Chỉ cần đứng đúng điểm đón, xe sẽ ghé lại.

Một điều lưu ý là để được hỗ trợ xe lăn, bạn cần đăng ký trước khi đặt vé hoặc gọi lên tổng đài hãng bay. Nhân viên sẽ đi cùng và hỗ trợ bạn từ lúc vào cổng sân bay cho đến khi bước lên máy bay.

  • Nước uống và sạc pin miễn phí

Đây là hai thứ hành khách hay bỏ tiền ra mua nhất tại sân bay, trong khi thực ra không cần tốn đồng nào. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, có các trụ nước uống miễn phí được đặt gần khu vực nhà vệ sinh. Nước sạch, uống thoải mái, không giới hạn.

Mẹo đơn giản nhất là mang theo bình cá nhân từ nhà. Tuy nhiên, có một nguyên tắc sống còn bạn phải nhớ kỹ là đổ sạch nước trong bình trước khi bước qua cửa an ninh.

Hãy chỉ mang theo vỏ bình rỗng qua ải soi chiếu an ninh rồi mới tìm trụ để hứng đầy. Chỉ một thao tác nhỏ này thôi sẽ giúp bạn tránh được rắc rối phải vứt bỏ đồ uống tại chỗ làm trễ nải thời gian, đồng thời tiết kiệm khoản tiền từ 30.000 đến 50.000 đồng vô cùng dễ dàng.

Còn về sạc pin, sân bay trang bị rất nhiều ổ cắm tại các dãy ghế chờ hoặc cột sạc độc lập. Chỉ cần mang theo dây sạc cá nhân là dùng được, hoàn toàn miễn phí.

  • Xe nôi và phòng chăm sóc trẻ cho gia đình

Đưa con nhỏ đi máy bay không cần phải vất vả như nhiều cha mẹ vẫn nghĩ. Tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, gia đình có thể mượn xe nôi miễn phí ngay sau khu vực kiểm tra an ninh. Sau khi dùng xong, chỉ cần để lại ở khu cửa ra máy bay, nhân viên sẽ thu gom.

Ngoài ra, các sân bay cũng bố trí phòng chăm sóc trẻ riêng biệt với đầy đủ tiện nghi: bàn thay tã, khu vực cho bé bú kín đáo và nước nóng. Hỏi quầy thông tin, nhân viên sẽ chỉ ngay vị trí.

  • Nghỉ ngơi và city tour miễn phí khi quá cảnh

Chuyến bay nối chuyến dài nhiều tiếng không nhất thiết phải là cực hình. Tại nhiều sân bay quốc tế lớn, hành khách quá cảnh có thể tìm các góc yên tĩnh với ghế dài để nằm nghỉ, không cần thuê phòng khách sạn tốn kém.

Đặc biệt hơn, sân bay Changi ở Singapore và Đào Viên ở Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp tour tham quan thành phố hoàn toàn miễn phí dành riêng cho hành khách nối chuyến. Đây là điều ít người Việt biết đến dù đã nhiều lần quá cảnh qua hai sân bay này.

Chỉ cần mang hộ chiếu và vé máy bay đến quầy đăng ký tour tại sân bay. Bạn sẽ được đưa đi tham quan và trở lại đúng giờ cho chuyến bay tiếp theo không mất phí.

  • Hỗ trợ y tế và nhãn hành lý

Nếu bỗng dưng bị đau đầu, đau bụng hoặc khó chịu tại sân bay, đừng vội chạy ra quầy thuốc mua với giá cao. Hãy đến thẳng trạm y tế hoặc quầy thông tin của sân bay, nhân viên có thể cung cấp các loại thuốc cơ bản miễn phí.

Một việc nhỏ nhưng quan trọng không kém: tại các quầy làm thủ tục check-in luôn có sẵn thẻ giấy và nhãn dán hành lý miễn phí. Chỉ mất 30 giây điền họ tên và số điện thoại rồi gắn vào vali, bước đơn giản này có thể ngăn cả một thảm kịch thất lạc hành lý.

Tất cả những dịch vụ trên đều đang có sẵn, lần tới chuyến bay sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều khi bạn biết mình đang được hỗ trợ những gì.

