Tình trạng của bà mẹ sinh 9 con vì không muốn lãng phí gen tốt của chồng chủ tịch, mỗi lần đẻ lại có “lộc”

Câu chuyện về những bà mẹ đông con vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. Trong đó, Điền Đông Hạ (SN 1991, ở Chiết Giang, Trung Quốc) - người phụ nữ sinh tới 9 người con - từng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc vài năm trước vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH cho đến hiện tại.

Theo đó, khoảng từ năm 2023, bà mẹ sinh năm 1991 này bắt đầu nổi tiếng trên Douyin sau khi đăng tải các video ghi lại cuộc sống thường ngày của gia đình 11 người. Không chỉ gây chú ý vì sở hữu ngoại hình trẻ trung dù đã sinh tới 9 người con, Điền Đông Hạ còn viral bởi phát ngôn cho rằng cô sinh nhiều con vì “không muốn lãng phí gen tốt của chồng”, thậm chí từng chia sẻ mong muốn sinh đủ 12 con giáp.

Bà mẹ sinh năm 1991 và 9 người con của mình.

Điền Đông Hạ kết hôn với Triệu Vạn Long - đàn anh khóa trên của cô thời đi học. Hai người có con đầu lòng vào năm 2010, khi Điền Đông Hạ mới 19 tuổi. Đến năm 2012, cô tiếp tục sinh một cặp song sinh nam. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, gia đình này gần như liên tục đón thêm thành viên mới. Năm 2022, cô sinh người con thứ 9. Hiện tại, gia đình có tổng cộng 5 bé trai và 4 bé gái.

Trên mạng xã hội, Điền Đông Hạ thường chia sẻ các video về cuộc sống thường ngày của đại gia đình như đưa con đi học, đi siêu thị, tổ chức sinh nhật, các dịp lễ hay cảnh tượng cả nhà quây quần ăn uống. Những video này nhanh chóng thu hút lượng xem lớn bởi hình ảnh một gia đình đông con, nhộn nhịp nhưng vẫn có điều kiện sống khá dư dả.

Cùng với sự nổi tiếng, phát ngôn của Điền Đông Hạ về chuyện sinh nhiều con cũng gây ra nhiều chú ý. Bà mẹ 9 con cho biết chồng mình là người thông minh, khỏe mạnh và có nhân phẩm tốt nên cô không muốn “lãng phí gen tốt”. Ngoài ra, cô cũng nhiều lần nhắc tới quan điểm “đa tử đa phúc” (nhiều con nhiều phúc), cho rằng mỗi lần gia đình có thêm con thì công việc kinh doanh lại thuận lợi hơn trước.

Chồng của Điền Đông Hạ là Triệu Vạn Long, hiện là chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn nguồn điện Wanzheng Power Group. Theo truyền thông Trung Quốc, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thiết bị nguồn điện, nguồn điện khẩn cấp và các sản phẩm điện công nghiệp.

Hai vợ chồng bắt đầu khởi nghiệp từ khoảng năm 2009 với số vốn khoảng 50.000 NDT (khoảng 200 triệu, tính theo tỷ giá hiện tại). Trước khi có cuộc sống như hiện tại, Triệu Vạn Long từng có xuất phát điểm khá khó khăn khi bỏ học từ năm 13 tuổi để đi làm thuê, làm nhiều công việc lao động tay chân trước khi tự xây dựng sự nghiệp riêng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, doanh nhân này cũng được nhiều người biết đến với hình tượng “khởi nghiệp từ tay trắng”.

Điền Đông Hạ và chồng.

Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình này sống trong biệt thự lớn, có 6 bảo mẫu và 2 tài xế riêng để hỗ trợ việc chăm sóc con cái và sinh hoạt hằng ngày. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng của cả gia đình cũng ở mức rất cao.

Điền Đông Hạ không hoàn toàn là một bà nội trợ toàn thời gian. Trước đây, cô từng giữ vị trí Tổng giám đốc tại Wanzheng Power Group, đồng thời sở hữu cổ phần trong công ty và tham gia vào một số dự án liên quan tới nghiên cứu sáng chế kỹ thuật.

Đến tháng 5/2023, sau khi đăng tải video đầu tiên lên Douyin và bất ngờ nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, Điền Đông Hạ bắt đầu bước vào lĩnh vực sáng tạo nội dung trên MXH. Các video ghi lại cuộc sống của gia đình đông con nhanh chóng giúp cô thu hút lượng lớn người theo dõi.

Ngoài việc chia sẻ cuộc sống thường ngày, Điền Đông Hạ còn livestream bán hàng và phát triển công việc trong lĩnh vực self-media. Theo QQ, hoạt động này mang về cho cô nguồn thu nhập đáng kể mỗi năm.

Đến cuối năm ngoái, bà mẹ 9 con đã rút khỏi vị trí nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị tại công ty gia đình để dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc con cái cũng như xây dựng nội dung trên mạng xã hội.

Hiện tại, Điền Đông Hạ vẫn là bà mẹ 9 con nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hình ảnh gia đình gần đây, cả nhà thường xuyên dành thời gian đi du lịch, đi chơi cùng nhau.

Cặp vợ chồng được netizen nhận xét là ngày càng trẻ trung hơn.

Cô sở hữu tài khoản Xiaohongshu với khoảng 1,2 triệu người theo dõi, trong khi trang Douyin cá nhân có hơn 2,6 triệu follower. Trên các nền tảng này, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống thường ngày của gia đình, các hoạt động chăm con, du lịch hay những khoảnh khắc sinh hoạt của đại gia đình 11 người.

Dù từng gây nhiều tranh cãi bởi quan điểm sinh con và mô hình gia đình đông thành viên, Điền Đông Hạ hiện vẫn là một trong những “family influencer” nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nguồn: Douyin, QQ