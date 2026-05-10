Con trai "ông hoàng nhạc đỏ" đi học về là phải đi làm, được bố nhắn nhủ: "Mệt cũng phải cố"

Trên trang cá nhân, Trọng Tấn không chỉ thường xuyên chia sẻ cuộc sống bình yên trong căn biệt phủ rộng lớn giữa thiên nhiên được nhiều khán giả ví như "tiên cảnh", mà còn dành nhiều sự quan tâm cho con trai đầu lòng là Tấn Đạt.



Con trai nam ca sĩ sinh năm 2004, năm nay tròn 22 tuổi. Ban đầu, Tấn Đạt theo học khoa Trống Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tuy nhiên sau đó quyết định chuyển sang khoa Thanh nhạc để theo đuổi con đường ca hát giống cha. Nhiều khán giả nhận xét Tấn Đạt sở hữu ngoại hình và phong thái khá giống Trọng Tấn thời trẻ.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Tấn Đạt còn sớm ghi dấu ấn ở lĩnh vực âm nhạc khi giành giải Nhì dòng nhạc Thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2025. Anh được đánh giá có chất giọng nội lực, phong thái tự tin và luôn nỗ lực tạo dấu ấn riêng thay vì dựa vào danh tiếng của người cha nổi tiếng.

Sau cuộc thi, Tấn Đạt bắt đầu nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn. Trọng Tấn cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh hai cha con cùng chạy show ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với những điểm diễn gần Hà Nội, cả hai thường tự lái xe di chuyển.

Mới đây, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ việc con trai đã có bằng lái xe: "Vừa có bằng lái nên từ nay đi với bố được làm lái xe và khuân vác. Trải nghiệm dần để biết thế nào là chạy xô zai nhé", anh hài hước viết.

Không chỉ vui khi con trai trưởng thành, có thể đồng hành cùng mình trong công việc, Trọng Tấn còn tiết lộ Tấn Đạt rất chăm chỉ khi vừa đi học vừa đi diễn: "Đi học cả ngày về là đi cày với bố. Cũng mệt đấy nhưng phải cố gắng nhé".

Điều khiến nam ca sĩ tự hào hơn cả là con trai đã bắt đầu có những show diễn riêng. Trọng Tấn xúc động chia sẻ: "Hôm nọ nó trợ lý cho mình. Hôm nay mình lại trợ lý cho nó".

Những khoảnh khắc gần gũi của hai cha con nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách Trọng Tấn đồng hành, dìu dắt con trai trên con đường nghệ thuật nhưng vẫn để con tự trải nghiệm và trưởng thành bằng chính năng lực của mình.