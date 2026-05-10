Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ghi điểm tuyệt đối trong Ngày của Mẹ: Khoe mẹ ngoại trẻ trung nhưng không quên mẹ chồng

Trong dàn WAGs Việt, Doãn Hải My – bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu luôn được nhắc đến là một trong những nàng dâu có cách ứng xử khéo léo và nhận được nhiều cảm tình. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, sự tinh tế của người đẹp Hà thành còn thể hiện rõ qua cách cô vun vén tình cảm và đối đãi công bằng giữa hai bên gia đình nội, ngoại.

Mới đây nhất, trong Ngày của Mẹ, Doãn Hải My một lần nữa khẳng định sự tinh tế của mình khi đăng tải hình ảnh cả mẹ đẻ và mẹ chồng cùng lời chúc đầy tình cảm. Hành động này nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng vì sự công bằng, không phân biệt nội ngoại.

Dân mạng tinh ý nhận ra rằng, dù mẹ đẻ của cô mang vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, còn mẹ chồng lại sở hữu nét phúc hậu, chân phương, nhưng cả hai đều được Hải My trân trọng như nhau. Cô không cố gắng thay đổi ai mà chọn cách yêu thương và tôn vinh nét riêng biệt của mỗi người mẹ. Chính sự thấu hiểu này đã giúp mối quan hệ thông gia giữa gia đình Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn duy trì được sự gắn kết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch hay sự kiện quan trọng của con cái.

Hải My đăng ảnh mẹ chồng cùng mẹ đẻ bế con trai (Ảnh: FBNV)

Mẹ đẻ Hải My trẻ trung, sang trọng (Ảnh: FBNV)

Mẹ chồng giản dị, chân thành (Ảnh: FBNV)

Nàng dâu sành điệu nhưng không ngại "lăn xả" việc quê

Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện tại Thủ đô, Doãn Hải My khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thích nghi nhanh chóng khi về làm dâu ở quê nhà Văn Hậu. Mỗi khi về quê chồng, cô lại trở về với hình ảnh một nàng dâu mộc mạc trong bộ đồ giản dị.

Cư dân mạng từng nhiều lần dành lời khen ngợi cho khoảnh khắc Hải My vui vẻ ngồi rửa bát, phụ giúp mẹ chồng nấu cỗ hay đi chợ quê cùng các thành viên trong gia đình. Sự "nhập gia tùy tục" này không chỉ giúp cô xóa tan khoảng cách giữa một "tiểu thư phố thị" với gia đình nhà chồng thuần nông mà còn cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối dành cho truyền thống nhà chồng.

Hải My khi cùng Văn Hậu về quê

Khéo léo vào bếp cùng chị dâu

Từ khi đón thành viên mới là bé Lúa, sự gắn kết này càng thêm bền chặt. Được biết, mẹ chồng cô đã không quản ngại đường xa, từ quê lên Hà Nội để hỗ trợ con dâu chăm sóc cháu nhỏ. Đáp lại tình cảm đó, Hải My luôn dành cho bà sự quan tâm chu đáo và tạo mọi điều kiện để ông bà nội được gần gũi cháu trai.

Có thể nói, cách ứng xử của Doãn Hải My giúp tổ ấm với Văn Hậu ngày càng hạnh phúc. Sự chân thành, biết trước biết sau đã giúp cô nàng không chỉ giữ được lửa ấm trong tổ ấm nhỏ mà còn được lòng của cả hai bên gia đình nội, ngoại.