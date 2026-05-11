Tiến Linh lên tiếng xin lỗi

Sau chuỗi 15 trận liên tiếp không thể ghi bàn tại V.League, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chính thức "thông nòng", góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Công an TPHCM trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 22 V.League 2025/2026.

Được tung vào sân từ đầu hiệp 2, chân sút sinh năm 1997 chỉ mất hơn 20 phút để để lại dấu ấn. Phút 66, tận dụng tình huống cướp bóng thành công của đồng đội, Tiến Linh thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-1 và mở ra chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội nhà.

Đây là pha lập công mang ý nghĩa cực lớn đối với cá nhân Tiến Linh, chấm dứt chuỗi 15 trận đấu liên tiếp không biết đến mùi bàn thắng. Pha ghi bàn này cũng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của câu lạc bộ Công an TPHCM dưới sự dẫn dắt của tân Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương.

Ngay sau trận đấu,Tiến Linh đã có những dòng tâm sự đầy xúc động trên trang cá nhân. Anh thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến ban lãnh đạo và người hâm mộ vì đã để họ phải chờ đợi quá lâu:

"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15 Linh mới có thể ghi bàn trở lại. Xin lỗi vì đã khiến mọi người, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội bóng thất vọng", tiền đạo số 22 chia sẻ.

Tâm sự sau trận đấu của Tiến Linh

Tiến Linh cho rằng điều khiến anh trăn trở nhất trong thời gian qua không phải là những lời đả kích từ dư luận, mà chính là cảm giác phụ lòng những người luôn tin tưởng mình. Anh thừa nhận bản thân đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn với áp lực tâm lý đè nặng nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay.

Dù đã ghi bàn trở lại, Tiến Linh vẫn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị. Anh cho biết bản thân đã nỗ lực tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, lắng nghe những lời động viên từ ban huấn luyện để tìm lại sự tự tin.

Tiền đạo này khẳng định: "Hôm nay có thể ghi bàn, ngày mai có thể lại khó khăn, nhưng ít nhất áp lực lớn nhất cũng đã được cởi bỏ phần nào. Dù thế nào đi nữa, Linh vẫn sẽ luôn cố gắng chiến đấu hết mình, vì mỗi khoảnh khắc được sống trên sân cỏ đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời".