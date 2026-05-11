Á hậu Vbiz có con vẫn giữ kín bưng danh tính chồng: "Khi phụ nữ thấy bất an với phụ nữ, tất cả đều có lý do"

Không phải lúc nào mối đe dọa trong một mối quan hệ cũng xuất hiện theo cách ồn ào, lộ liễu. Không phải cứ có tin nhắn tình cảm, những cuộc hẹn bí mật hay một vụ ngoại tình bị phanh phui mới gọi là nguy hiểm. Đôi khi, mọi thứ bắt đầu từ một người phụ nữ rất bình thường, nói chuyện duyên dáng, cư xử tinh tế, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Và cô ấy luôn được giới thiệu bằng một câu nghe vô hại tuyệt đối: “Chỉ là bạn thôi mà”.

Nhưng ai từng trải qua cảm giác bất an trong tình yêu sẽ hiểu, có những kiểu linh cảm của phụ nữ hiếm khi vô cớ xuất hiện.

Mới đây, những chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về kiểu phụ nữ mà cô gọi là “lẳng lơ” bất ngờ nhận được nhiều đồng tình trên MXH. Không phải vì cách nói quá gay gắt mà bởi nhiều người nhận ra, hóa ra điều khiến phụ nữ bất an không nằm ở một hành động cụ thể, mà nằm ở thứ năng lượng mập mờ rất khó gọi tên.

Chia sẻ của Mâu Thủy (Nguồn: @ahaumauthuy)

“Khi một người phụ nữ bất an về một người phụ nữ khác thì đều có lý hết. Và nói thẳng luôn, mình không thích người phụ nữ lẳng lơ. Không phải là sợ nha, chỉ là không thích thôi” , cô nói.

Theo Mâu Thủy, kiểu phụ nữ này không cần làm điều gì quá rõ ràng. Họ không công khai tán tỉnh, không chen ngang trắng trợn vào một mối quan hệ. Nhưng trong cách nói chuyện, ánh mắt, giọng điệu hay những cử chỉ nhỏ luôn tồn tại một tín hiệu “bật đèn xanh” rất tinh vi. “Trong cái dễ thương đó có một chút đong đưa, trong cái dễ mến đó có một chút tán tỉnh” , Mâu Thủy chia sẻ.

Điều đáng nói là đàn ông đôi khi không nhận ra, hoặc nhận ra nhưng nghĩ rằng mọi thứ chưa vượt giới hạn. Trong khi đó, phụ nữ lại cực kỳ nhạy cảm với kiểu năng lượng này. Bởi chính họ hiểu đâu là ranh giới bình thường trong giao tiếp và đâu là sự thân mật được cố tình đẩy xa hơn một chút.

Quan điểm của Mâu Thủy cũng chạm đến một thực tế khá phổ biến. Đó là nhiều mối quan hệ bắt đầu lung lay từ những “cánh cửa hé mở” như thế. Một người luôn xuất hiện đúng lúc đối phương yếu lòng, luôn tạo cảm giác được thấu hiểu, được chú ý, được quan tâm hơn bình thường.

“Cám dỗ thì lúc nào cũng có nhưng một khi nó đã xuất hiện mặt mình rồi thì mình đừng bao giờ cho nó cơ hội chen chân vào” , cô nói thêm.

Được biết, khoảng 4 năm trước, Á hậu Mâu Thủy từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai quỳ gối cầu hôn. Tháng 2/2023, cô sinh con trai đầu lòng là bé Mun. Dù con đã được 3 tuổi nhưng Mâu Thủy vẫn chưa tổ chức đám cưới và vẫn giấu kín danh tính nửa kia.

Từ góc nhìn của Mâu Thủy, nhiều người cũng bắt đầu bàn luận về những kiểu dấu hiệu tưởng nhỏ nhưng thực tế lại có thể đẩy một mối quan hệ vào vùng nguy hiểm mà không ai kịp nhận ra. Bởi hầu hết các cặp đôi tan vỡ không phải vì một sự việc quá ầm ĩ, mà vì có ai đó xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và biết chính xác cách len vào cảm xúc của người khác. Vấn đề không chỉ nằm ở việc người yêu của bạn có đủ chung thủy hay không. Đôi khi, điều quan trọng hơn là bạn có nhận ra kiểu người đang vô tình hoặc cố ý tạo ra nguy cơ cho mối quan hệ ấy hay không.

Dưới đây là 6 dấu hiệu của một người phụ nữ có khả năng cao - dù vô tình hay cố ý - đặt mối quan hệ của bạn vào vùng nguy hiểm.

1/ Luôn cần được chú ý

Cô ấy liên tục đăng ảnh khoe dáng, khoe cuộc sống hào nhoáng, đếm từng lượt thả tim. Nhìn qua tưởng tự tin nhưng thực ra đây là người không thể tự cảm thấy đủ nếu không có sự chú ý từ bên ngoài, cũng không phân biệt sự chú ý đó đến từ ai. Đàn ông độc thân hay đàn ông có bạn gái - miễn họ nhìn vào mình là được.

Người bạn trai của bạn like ảnh cô ấy, cô ấy reply ngay. Anh ấy comment một câu, cô ấy bắt chuyện tiếp. Không phải vì cô ấy thích anh ấy mà vì cô ấy thích bất kỳ ai để ý đến mình. Và đó chính xác là lý do cô ấy nguy hiểm: Không có mục tiêu cụ thể, nên cũng không có giới hạn cụ thể.

2/ Các mối quan hệ lộn xộn

Danh sách bạn bè thân thiết, những người đầu tiên xuất hiện trong khung chat của cô ấy toàn là nam giới không phải chuyện xấu. Nhưng nếu hỏi kỹ càng thêm một chút, sẽ thấy không ai trong số đó biết mình đang là bạn, là người thích cô ấy, là mập mờ hay là mối quan hệ nào đó có thể gọi tên. Mọi thứ đều mơ hồ, mọi thứ đều "để tự nhiên thôi".

Nhưng kiểu môi trường này không tự nhiên hình thành. Nó được duy trì bởi một người biết rõ giá trị của sự mơ hồ. Đó là nếu không ai chắc chắn về vị trí của mình thì ai cũng sẽ cố gắng hơn để giữ vị trí đó. Bạn trai của bạn bước vào vòng này, anh ấy sẽ bị cuốn vào logic đó trước khi kịp nhận ra.

3/ Cảm xúc thất thường và luôn cần một người đàn ông "giải cứu"

Hôm nay buồn không biết tại sao, nhắn tin cho bạn trai của bạn kể lể. Hôm sau vui bất ngờ, rủ anh ấy đi cà phê với nhóm bạn chung, đồng nghiệp chung cho vui. Hôm sau nữa lại khóc vì chuyện gì đó, lại đăng story tâm trạng: “Chưa bao giờ anh thấy em khóc, là có nghĩa nước mắt em không rơi đâu…”.

Đây không phải cô gái yếu đuối cần được giúp đỡ. Đây là người đang dùng cảm xúc như chiếc móc câu và đàn ông, vốn có bản năng muốn che chở sự yếu đuối, rất dễ cắn câu mà không biết. Mỗi lần anh ấy "giải cứu" cô ấy, khoảng cách giữa anh ấy và bạn xa thêm một chút. Không ai để ý, nhưng nó đang xảy ra.

4/ Thả thính một cách khéo léo, ai muốn hiểu kiểu gì cũng được

Đây là biểu hiện nguy hiểm nhất vì nếu bạn lên tiếng, bạn sẽ bị gọi là ghen tuông vô lý. Cô ấy không làm gì rõ ràng. Cô ấy chỉ nhắn tin hỏi nửa kia của bạn "Hôm nay anh ăn gì chưa? Đi ăn cùng không? Có cả team mình nữa", chỉ tag anh ấy vào những meme hài hước trên mạng, chỉ hay tình cờ xuất hiện đúng lúc anh ấy cần hỗ trợ gì đó,...

Mỗi hành động đơn lẻ thì vô hại. Cộng lại, đây là một chiến lược có tính toán: liên tục hiện diện, liên tục tạo ra những khoảnh khắc gây chú ý. Nhưng đồng thời cô ấy không bao giờ chủ động tạo ra sự riêng tư rõ ràng, giữ được cái vỏ "chúng tôi chỉ là bạn thôi".

5/ Hay nói xấu phụ nữ khác, kể cả bạn

Trong câu chuyện với bạn trai của bạn, cô ấy hay tiện miệng bình luận về người khác: cô này ngố, cô A không hợp với anh B, mối quan hệ đó trông không được tự nhiên,... Nghe thì có vẻ như đang tám chuyện. Thực ra, cô ấy đang từ từ xây dựng một hình ảnh trong đầu anh ấy rằng những người phụ nữ xung quanh đều có vấn đề còn cô ấy thì khác.

Đặc biệt nguy hiểm khi những bình luận đó hướng về phía bạn dù rất khéo léo, dù chỉ là "không có ý gì đâu nhưng mà…". Mỗi câu là một hạt giống nghi ngờ. Gieo đủ nhiều, tự khắc mọc thành cây.

6/ Không có ranh giới

Cô ấy thân với tất cả mọi người như nhau, dù là lúc bản thân có người yêu/chồng hay không, dù là đàn ông độc thân, đàn ông có bạn gái, đàn ông đã kết hôn. Không có gì thay đổi trong cách cô ấy cư xử chỉ vì bản thân hay đối phương đã là “hoa có chủ”. Với cô ấy, ranh giới đó không tồn tại hoặc không quan trọng.

Đây là điểm mấu chốt. Nguy hiểm không nằm ở chỗ cô ấy thích bạn trai của bạn. Nguy hiểm nằm ở chỗ cô ấy không thấy lý do gì phải giữ khoảng cách chỉ vì bản thân mình hoặc đối phương đã có nửa kia. Và với một người không có ranh giới thì việc có vượt qua hay không cũng không phải là khó đoán.

Đọc đến đây, bạn có thể đang nghĩ đến một người cụ thể hoặc không. Điều đó không có nghĩa là cô ấy nhất định có ý đồ xấu nhưng có nghĩa là bạn đang cảm nhận được điều gì đó. Và cảm giác đó thường đúng hơn chúng ta muốn thừa nhận. Vì vậy hãy cảnh giác, tự bảo vệ mối quan hệ của bản thân trước khi điều gì đó trở thành sự thật!