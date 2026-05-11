Nam thần showbiz cưới vợ "nấm lùn 1m53": Tậu biệt thự 3 tầng làm nhà tân hôn, tạm ở rể chờ ngày dọn về

Đình Tú là một trong những nam thần màn ảnh VTV được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình điển trai, cao ráo. Cuối năm 2025, anh chính thức lên xe hoa cùng Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào và được đánh giá là một trong những mỹ nhân nổi bật của “vũ trụ VFC”. Chỉ 10 ngày sau đám cưới đẹp như cổ tích, cặp đôi tiếp tục chia sẻ niềm vui mới với khán giả khi hé lộ tổ ấm tương lai của hai vợ chồng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của cặp đôi gây chú ý bởi thiết kế hiện đại, ấm cúng và tinh tế. Ở thời điểm hiện tại, Đình Tú và Ngọc Huyền đang sống cùng bố mẹ vợ trong thời gian chờ căn nhà hoàn thiện.

Toàn cảnh không gian sống của Đình Tú - Ngọc Huyền

Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng những hình ảnh phối cảnh được hé lộ cũng đủ để netizen hình dung về tổ ấm sang xịn của Đình Tú và Ngọc Huyền. Căn nhà được xây theo phong cách hiện đại với kết cấu 3 tầng bề thế, nổi bật nhờ thiết kế tinh tế và hài hòa trong từng chi tiết.

Qua bản phối cảnh, có thể thấy mọi không gian đều được chăm chút kỹ lưỡng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đề cao sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Tổng thể ngôi nhà mang gam màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm áp, thoải mái nhưng vẫn toát lên nét sang trọng đúng với gu của cặp vợ chồng trẻ. Ngay phía trước là khoảng sân vườn rộng rãi, thoáng đãng, dự đoán cặp đôi sẽ dành thêm không gian để trồng cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và giúp ngôi nhà luôn mát mắt. Từ phần cổng, lối đi cho đến nền gạch lát sân đều được thiết kế đồng bộ, chỉn chu, mang lại cảm giác hiện đại ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Phòng khách của căn nhà sử dụng tông nâu - trắng làm chủ đạo, mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa hiện đại. Không gian được thiết kế khá rộng rãi, kết hợp nhiều mảng cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên tối đa, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu.

Qua bản phối cảnh có thể thấy Đình Tú và Ngọc Huyền theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng. Nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng với chất liệu gỗ cùng các gam nâu trầm làm điểm nhấn, giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và đồng bộ. Cách phối màu nhẹ nhàng cũng khiến phòng khách giữ được cảm giác trẻ trung, tinh tế mà không bị quá cầu kỳ.

Nằm phía sau phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế theo bố cục mở, giúp tổng thể ngôi nhà thêm liền mạch và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Cách bố trí này cũng tạo cảm giác rộng rãi, kết nối các thành viên trong gia đình nhiều hơn trong những khoảnh khắc nấu nướng hay ăn uống.

Không gian bếp tiếp tục sử dụng tông nâu - trắng chủ đạo để giữ sự đồng bộ với toàn bộ căn nhà. Hệ tủ bếp phối hai màu tinh tế mang lại cảm giác hiện đại, ấm cúng. Ngoài yếu tố tiện nghi, căn bếp còn được tính toán để dễ dàng bài trí thêm cây xanh và các món đồ trang trí nhỏ, giúp không gian trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Phòng ngủ của Đình Tú và Ngọc Huyền được thiết kế theo phong cách hiện đại, ấm cúng và thư giãn. Trung tâm căn phòng là chiếc giường cỡ lớn với cách bài trí cân đối, hai bên đặt tab đầu giường đồng bộ giúp tổng thể thêm hài hòa.

Điểm cộng của không gian này là khu vực ban công thoáng đãng nằm ngay cạnh giường ngủ, giúp căn phòng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên và luôn có cảm giác dễ chịu. Trong phòng có một vách ngăn nhỏ được bố trí khéo léo để tách riêng khu vực bàn trang điểm, tạo cảm giác riêng tư nhưng vẫn giữ sự liền mạch cho tổng thể. Phía sau là hệ tủ quần áo rộng rãi, đủ để lưu trữ đồ dùng của cả hai vợ chồng một cách gọn gàng và tiện nghi.