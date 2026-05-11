Baifern Việt Nam khoe bóng lưng cực nuột, body sexy trái dấu với nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ"

Theo Linh An | 11-05-2026 - 11:10 AM | Lifestyle

Chỉ với vài tấm hình đời thường, mỹ nhân này cũng khiến cộng đồng mạng khó mà rời mắt.

Minh Trang ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ công chúng với nhan sắc nổi bật, được ví von như “thần tiên tỷ tỷ” của làng phim Việt. Mỹ nhân sinh năm 1995 từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám, để lại dấu ấn với vẻ đẹp thanh thuần, dễ gây thiện cảm. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng đôi mắt biết nói và khí chất nhẹ nhàng luôn là lợi thế giúp cô ghi điểm mỗi lần xuất hiện. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh đời thường, khoe visual rạng rỡ cùng body mướt mắt, càng củng cố danh xưng “mỹ nhân” của mình.

Không chỉ sở hữu visual xinh đẹp, body của Minh Trang cũng nét căng. (Ảnh: Threads)

Minh Trang diện style buộc khăn bandana thành áo với sắc đỏ nổi bật, khéo léo khoe trọn phần lưng trần mịn màng cùng bờ vai thanh mảnh. Kết hợp cùng quần jeans tối màu dáng rộng, tổng thể mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa hiện đại, tạo sự cân bằng giữa nét gợi cảm và cá tính. Điểm thu hút nhất chính là phần lưng cong nhẹ, kéo dài từ bả vai xuống eo tạo thành đường chữ S mềm mại. Vùng eo thon gọn càng làm nổi bật độ cong tự nhiên, phần hông nở, vòng 3 căng đầy giúp tổng thể càng thêm phần gợi cảm, cuốn hút.

Bóng lưng nuột nà cùng đường cong sexy của nữ diễn viên. Người đẹp cũng "đốn tim" cộng đồng mạng với góc nghiêng cực phẩm, khoe trọn chiếc mũi vạn người mê.

Tất nhiên, không thể không dành lời khen cho visual trong trẻo, thanh tú của Minh Trang. Lối makeup nhẹ nhàng với lớp nền mịn, trong veo, kết hợp son môi tông hồng tự nhiên giúp tôn lên đường nét thanh tú sẵn có. Đôi mắt được nhấn nhá tinh tế, vừa đủ sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng, nữ tính. Tổng thể layout trang điểm tối giản nhưng lại làm nổi bật khí chất ngọt ngào, khiến cô trông rạng rỡ một cách rất tự nhiên, càng nhìn càng thấy cuốn.

Vẻ đẹp thanh thuần, mong manh và ngọt ngào của Minh Trang.

Khí chất nhẹ nhàng, nữ tính khiến nữ diễn viên luôn được ví như "thần tiên tỷ tỷ". (Ảnh: Threads)

Trái ngược với nhan sắc ngọt ngào, Minh Trang lại sở hữu vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Nữ diễn viên gây ấn tượng với body thon gọn, săn chắc cùng số đo ba vòng cân đối, tạo nên tổng thể vừa mềm mại vừa khỏe khoắn. Không chỉ dựa vào lợi thế hình thể, cô còn duy trì thói quen tập gym đều đặn để giữ phong độ vóc dáng. Nhờ đó, từng đường cong trên cơ thể đều rõ nét, gọn gàng, giúp Minh Trang thêm hút mắt khi diện những trang phục tôn dáng.

Body gợi cảm, săn chắc của nữ diễn viên.

Cô thường chăm chỉ tập gym để duy trì vóc dáng. (Ảnh: Instagram)

Minh Trang thường được nhiều người ví von là “Baifern Việt Nam” nhờ nhiều nét tương đồng với minh tinh xứ chùa Vàng. Cả hai đều sở hữu sống mũi cao, thẳng tắp cùng khuôn mặt V-line thanh thoát, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh nhan sắc "nàng thơ", nữ diễn viên còn ghi điểm với phong cách đời thường mang tinh thần trẻ trung, nữ tính và hiện đại. Cách cô lựa chọn trang phục nhẹ nhàng, màu sắc tinh tế cùng thần thái dịu dàng giúp hình ảnh luôn gần gũi nhưng vẫn cuốn hút, nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Minh Trang được gọi là "Baifern Việt Nam".

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, rạng rỡ của nữ diễn viên. (Ảnh: IGNV)

