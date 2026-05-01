Việt Nam có 1 nơi được Hollywood rót gần 5.000 tỷ để quay phim, sở hữu di sản mà 10 nước láng giềng không thể có

Ninh Bình vốn không phải là một cái tên xa lạ trên bản đồ xê dịch của giới trẻ lẫn du khách quốc tế. Khung cảnh non nước hữu tình nơi đây từng được chọn làm bối cảnh cho những tác phẩm điện ảnh bom tấn của Hollywood, phô diễn một Việt Nam tráng lệ qua những khung hình hùng vĩ, đậm chất sử thi.

Siêu phẩm Kong Skull Island không chỉ là một bộ phim hành động mãn nhãn mà còn được ví như một "bản tình ca" hùng vĩ dành riêng cho thiên nhiên Việt Nam. Để tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ và đầy bí ẩn của hòn đảo đầu lâu huyền thoại, các nhà làm phim Hollywood đã không ngần ngại chi ra con số khổng lồ lên tới 190 triệu USD (5.000 tỷ đồng) cho toàn bộ quá trình sản xuất. Trong đó, những dãy núi đá vôi sừng sững cùng hệ thống đầm lầy kỳ ảo tại Ninh Bình đã được chọn làm bối cảnh trọng tâm, đóng vai trò là linh hồn của toàn bộ tác phẩm. Sự xuất hiện của những thực thể khổng lồ giữa không gian thiên nhiên tĩnh lặng đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, biến vùng đất di sản của chúng ta thành một biểu tượng điện ảnh mới và mở ra một chương hoàn toàn khác cho ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Đến với Ninh Bình, đặc biệt là trong dải thời gian từ mùa xuân lễ hội (tháng 2 - tháng 4) cho đến lúc những thảm lúa bắt đầu ngả vàng (tháng 5 - tháng 6), du khách như bước vào một kịch bản điện ảnh được dàn dựng công phu bởi bàn tay của mẹ thiên nhiên. Mọi góc độ, mọi cảnh quay tại đây đều mang một ngôn ngữ hình ảnh riêng biệt, đủ sức níu chân bất kỳ tâm hồn xê dịch nào.

Bạn có thể tìm thấy sự bí ẩn, nguyên sơ khi ngồi trên những con thuyền nhỏ, xuyên qua hệ thống hang động nước tĩnh lặng tại Quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Bạn cũng có thể bắt trọn một góc nhìn toàn cảnh choáng ngợp từ đỉnh Hang Múa, nơi phóng tầm mắt bao trọn lấy "Vịnh Hạ Long trên cạn" Tam Cốc - Bích Động đang độ chín vàng.

Không dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên, Ninh Bình còn sở hữu chiều sâu của văn hóa, lịch sử và tâm linh. Một Cố đô Hoa Lư in đậm dấu ấn nghìn năm của nhà nước phong kiến đầu tiên, một Chùa Bái Đính đồ sộ với vô vàn kỷ lục, hay một Tuyệt Tình Cốc (Động Am Tiên) mang dáng vẻ yên bình, phẳng lặng như một nốt trầm hoàn hảo. Nếu là một người yêu thích những hệ sinh thái trong lành, Vườn chim Thung Nham hay Đầm Vân Long, khu bảo tồn ngập nước lớn nhất miền Bắc chắc chắn là những bối cảnh không thể bỏ lỡ.

Sự trọn vẹn trong cảnh quan lẫn chiều sâu văn hóa ấy chính là thỏi nam châm thu hút đến 180 nhiếp ảnh gia quốc tế đến sáng tác nghệ thuật trong thời gian qua, góp phần mang hình ảnh Ninh Bình vươn xa hơn, vươn sâu hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tọa độ nóng thu hút 2,8 triệu khách áp đảo cả nước

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026 vừa qua đã chứng kiến một Ninh Bình bùng nổ rực rỡ chưa từng có.

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chỉ trong vỏn vẹn 9 ngày nghỉ lễ, địa phương này đã đón tới gần 2,8 triệu lượt du khách, chính thức trở thành cái tên dẫn đầu cả nước. Trong đó, một điểm sáng đầy bất ngờ là lượng khách quốc tế đạt mức 274.563 lượt, tăng vọt 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu toàn ngành chạm mốc 4.216,1 tỷ đồng (tăng hơn 205%), một thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực làm mới mình của tỉnh.

Ninh Bình đón tới gần 2,8 triệu lượt du khách, chính thức trở thành cái tên dẫn đầu cả nước.

Tuy nhiên, điều đáng nể nhất ở kỳ nghỉ lễ này không chỉ nằm ở bề nổi của những con số kỷ lục, mà nằm ở năng lực quản lý và điều phối tuyệt vời của địa phương. Với lượng khách khổng lồ đổ về, các khu vực lưu trú trọng điểm như Hoa Lư, Cúc Phương hay vùng ven biển liên tục hoạt động hết công suất, đạt tỷ lệ lấp đầy từ 95-100% trong các ngày cao điểm.

Dù nhộn nhịp và đông đúc, bức tranh du lịch Ninh Bình vẫn giữ được sự nhịp nhàng, trơn tru. Hệ thống hạ tầng, các quy trình phục vụ, an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan chức năng đã chủ động bố trí nhân lực trực 24/7 tại 3 trạm hỗ trợ ở Tràng An, Tam Cốc và Bái Đính, đồng thời duy trì đường dây nóng để kịp thời đồng hành cùng du khách. Nhờ vậy, trải nghiệm của du khách luôn được bảo vệ trọn vẹn, không xảy ra tình trạng mất kiểm soát hay quá tải dịch vụ tiêu cực.

Khi "Non thiêng" vươn mình ra "Biển rộng"

"Cú lội ngược dòng" đưa Ninh Bình bứt phá trong năm nay lại đến từ một mảnh ghép hoàn toàn mới: Du lịch biển. Lần đầu tiên, chiến lược kết hợp giữa rừng và biển được địa phương kích hoạt mạnh mẽ, khai thác triệt để dải bờ biển dài gần 90km từng là một "viên ngọc ẩn".

Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình 2026 khai mạc tại bãi biển Thịnh Long mang chủ đề "Ninh Bình – Từ Non thiêng đến Biển rộng" chính là tâm điểm của sự chú ý. Sự kiện này ngay lập tức chứng minh được sức hút khi mang về gần 330.000 lượt khách. Tại đây, du khách không chỉ được hòa mình vào làn nước mát mà còn được đắm chìm trong không gian văn hóa lễ hội rực rỡ. Bầu trời Thịnh Long được tô điểm bởi Lễ hội thả diều "Vũ điệu trên không", trong khi mặt đất nhộn nhịp với các gian hàng OCOP và những màn múa lân sư rồng điêu luyện.

Đặc biệt, sự giao thoa văn hóa được đẩy lên cao trào tại Lễ hội Hoa Lư khi ban tổ chức quyết định đưa nghệ thuật đi cà kheo, một nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Giao Ninh lên sân khấu lớn. Màn trình diễn đầy tâm huyết của 23 nghệ nhân sau 20 ngày tập luyện miệt mài đã chạm đến cảm xúc của hàng vạn khán giả, khéo léo kết nối câu chuyện của di sản đồng bằng với hơi thở phóng khoáng của đại dương.

Thành công của kỳ nghỉ lễ vừa qua không phải là sự ưu ái ngẫu nhiên của thời cuộc, như ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ, vùng đất này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, đặt chất lượng và tính bền vững lên hàng đầu. Tỉnh đang hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2030: Đón hơn 30 triệu lượt khách, đạt doanh thu 45.000 tỷ đồng, gia nhập mạng lưới "Thành phố sáng tạo của UNESCO" và đặc biệt là định vị thương hiệu "Điểm đến phim trường quốc gia".

Bằng việc kết hợp tổ chức không gian đô thị di sản hai bên sông Đáy, giao thoa giữa nét tĩnh lặng của Cố đô và nhịp đập hiện đại của các trung tâm dịch vụ

Một vùng đất vừa giữ trọn được cốt cách non thiêng hùng vĩ, vừa cởi mở vươn mình đón sóng biển lớn, chắc chắn Ninh Bình sẽ còn đem đến nhiều thước phim du lịch rực rỡ hơn nữa trong tương lai.