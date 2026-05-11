Du khách 'phát sốt' mùa hoa giấy Hội An

Tại nhiều con phố như Trần Phú, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, đường Bạch Đằng ven sông Hoài, hoa giấy nở dày thành từng chùm lớn, buông rủ trước hiên nhà và quán cà phê. Dưới nắng đầu hè, sắc đỏ càng trở nên nổi bật, tạo nên những góc hình đậm chất thơ của phố cổ.