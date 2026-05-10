Công an khẩn trương xác minh dòng tiền 100 triệu đồng bất thường trong tài khoản Techcombank của thanh niên SN 2004

Đinh Anh | 10-05-2026 - 16:38 PM | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cảm Nhân đã khẩn trương xác minh, làm rõ với chủ tài khoản chuyển tiền.

Ngày 8/5 vừa qua, Công an xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai tiếp nhận trình báo từ anh Trương Minh Đức (SN 2004, trú tại thôn Làng Lạnh, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Anh cho biết tài khoản ngân hàng Techcombank của mình bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng vào lúc 17 giờ 42 phút ngày 7/5. Chủ tài khoản chuyển đến mang tên Nguyễn Văn Quang mở tại ngân hàng Techcombank. Nội dung chuyển khoản là: alis TRUONG MINH DUC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cảm Nhân đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền là anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, trú tại số 44 Lê Quảng Hòa, tổ 86, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Trên tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, lực lượng Công an xã đã chủ động liên hệ, hướng dẫn các bên phối hợp giải quyết theo đúng quy định. Dưới sự chứng kiến của Công an xã Cảm Nhân, anh Trương Minh Đức đã chuyển trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Quang.

Việc làm của anh Trương Minh Đức thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Thông qua vụ việc, Công an xã Cảm Nhân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân xử lý các tình huống phát sinh, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Người dân viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với Công an xã Cảm Nhân.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Báo điện tử tỉnh Lào Cai﻿

