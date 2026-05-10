Lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng vú sữa

Cây vú sữa là loại cây ăn quả quen thuộc trong nhiều gia đình Việt nhờ tán rộng, cho bóng mát và quả có vị ngọt thanh đặc trưng. Không chỉ xuất hiện ở những khu vườn lớn, hiện nay nhiều gia đình cũng chọn trồng vú sữa trong sân nhà để vừa tạo mảng xanh vừa có trái sạch để sử dụng. Đây là loại cây có sức sống khá tốt, tuổi thọ cao và nếu được chăm sóc đúng cách có thể cho quả đều qua nhiều năm.

1. Nên cân nhắc kỹ vị trí trồng

Đây là điều quan trọng nhất nhưng nhiều người thường bỏ qua. Vú sữa là cây thân gỗ, tán lớn và bộ rễ phát triển khá mạnh theo thời gian. Nếu trồng quá sát nhà, sát tường hoặc gần hệ thống thoát nước, về lâu dài rễ có thể làm ảnh hưởng đến nền sân hay công trình xung quanh.

Tốt nhất nên trồng cây ở khu vực thoáng, có khoảng cách nhất định với nhà ở để cây có không gian phát triển tự nhiên. Với những gia đình diện tích nhỏ, có thể chọn các giống vú sữa lùn hoặc kiểm soát chiều cao bằng cách cắt tỉa định kỳ. Ngoài ra, cây vú sữa rất ưa nắng. Càng được tiếp xúc ánh sáng đầy đủ, cây càng phát triển khỏe và cho quả ổn định hơn.

2. Không nên tưới quá nhiều nước

Nhiều người nghĩ cây ăn quả thì phải tưới thật nhiều nước mới nhanh lớn, nhưng với vú sữa, việc đất quá ẩm kéo dài lại dễ khiến rễ bị úng hoặc phát sinh nấm bệnh.

Khi cây còn nhỏ, chỉ cần giữ đất đủ ẩm là được. Đến giai đoạn trưởng thành, cây có khả năng chịu hạn tương đối tốt nên không cần tưới quá dày. Đặc biệt vào mùa mưa, cần chú ý khả năng thoát nước quanh gốc để tránh tình trạng ngập úng. Một mẹo nhỏ là nên phủ gốc bằng lá khô hoặc cỏ mục để giữ độ ẩm ổn định và hạn chế cỏ dại.

3. Muốn cây sai quả, cần chú ý cắt tỉa

Nhiều cây vú sữa trồng lâu năm tuy xanh tốt nhưng lại ít quả, nguyên nhân thường nằm ở việc tán cây quá rậm. Khi cành lá mọc dày đặc, ánh sáng khó lọt vào bên trong khiến cây giảm khả năng ra hoa và dễ xuất hiện sâu bệnh.

Gia đình nên cắt bỏ các cành già, cành sâu bệnh hoặc những nhánh mọc quá dày để cây thông thoáng hơn. Việc tạo tán gọn gàng không chỉ giúp cây đẹp mà còn giúp dinh dưỡng tập trung nuôi hoa và quả hiệu quả hơn. Sau mỗi vụ thu hoạch, đây cũng là thời điểm thích hợp để tỉa cành và bón thêm phân hữu cơ giúp cây phục hồi.

4. Không nên để quả quá dày trên cây

Một sai lầm khá phổ biến là thấy cây đậu nhiều quả thì để nguyên vì nghĩ sẽ được mùa lớn. Thực tế, nếu quả quá dày, cây sẽ bị “đuối sức”, quả nhỏ hơn và chất lượng cũng giảm đi.

Khi quả còn nhỏ, có thể tỉa bớt những chùm mọc quá sát nhau để cây tập trung nuôi các quả còn lại. Cách này giúp quả to đều, ngọt hơn và hạn chế tình trạng cành bị gãy do mang quá nhiều trái. Đặc biệt với cây còn non, không nên để cây mang quá nhiều quả ngay trong những năm đầu vì sẽ ảnh hưởng đến sức phát triển lâu dài.

5. Theo dõi sâu bệnh định kỳ

Vú sữa tương đối khỏe nhưng vẫn có thể gặp một số vấn đề như sâu đục thân, rệp sáp hoặc nấm lá nếu môi trường quá ẩm và tán cây thiếu thông thoáng.

Gia đình nên thường xuyên quan sát lá, thân và quả để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Nếu muốn hạn chế thuốc hóa học, có thể ưu tiên các biện pháp tự nhiên như vệ sinh gốc cây, cắt bỏ cành bệnh hoặc dùng chế phẩm sinh học.

Việc giữ khu vực quanh gốc sạch sẽ cũng giúp cây hạn chế nhiều loại sâu bệnh phổ biến.