Bất ngờ 1 kiểu ăn khoai lang có thể khiến đường huyết tăng vọt: Hãy thay đổi ngay!

Khoai lang thường được xem là thực phẩm lành mạnh, phù hợp để thay thế một phần tinh bột tinh chế trong bữa ăn. Tuy nhiên, theo bác sĩ gia đình Chen Xinmei (Đài Loan, Trung Quốc), nếu chọn sai cách chế biến, món ăn này có thể trở thành “quả bom đường huyết” mà nhiều người không ngờ tới.

Đường huyết tăng vọt vì thường xuyên ăn khoai lang nướng

Đường huyết tăng vọt vì thường xuyên ăn khoai lang nướng.

Bác sĩ Chen Xinmei chia sẻ một ca bệnh bà từng tiếp nhận. Đó là một bệnh nhân có đường huyết quá cao. Sau khi được khuyên nên lựa chọn nguồn tinh bột lành mạnh hơn, bệnh nhân này đã chọn khoai lang. Tưởng rằng đây là lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng khi tái khám, chỉ số đường huyết của bệnh nhân vẫn ở mức cao. Điều này khiến bệnh nhân vô cùng bất ngờ. Bác sĩ giải thích vấn đề nằm ở cách bệnh nhân chế biến và tiêu thụ khoai lang: ăn khoai lang nướng vào mỗi buổi sáng.

Bác sĩ Chen Xinmei cho biết, khoai lang vốn được nhiều người xem là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Tuy nhiên, cùng là khoai lang, nếu “luộc 30 phút” rồi chuyển sang “nướng 45 phút”, chỉ số GI có thể tăng từ 46 lên 94, chênh lệch tới 50 đơn vị.

Nói cách khác, khoai lang nướng có thể khiến đường huyết tăng mạnh hơn nhiều, đặc biệt khi ăn thường xuyên.

Khoai lang nướng có chỉ số GI cao

Khoai lang nướng có chỉ số GI cao.

Theo bác sĩ Chen Xinmei, khi được chế biến bằng cách nướng, chỉ số GI của khoai lang thậm chí có thể cao hơn một số loại đồ uống có đường. Bệnh nhân trên nghĩ rằng mình đang ăn rất lành mạnh, nhưng thực chất lại ăn theo cách khiến đường huyết dễ bị đẩy lên cao.

Bác sĩ nhấn mạnh, chỉ số GI của khoai lang thấp nhất khi được luộc. Sau đó lần lượt là hấp, chiên dầu, rồi đến nướng bằng lò hoặc nướng trực tiếp. Trong số các cách này, nướng là kiểu chế biến khiến GI tăng mạnh nhất.

Điều này cho thấy một thực phẩm vốn được xem là tốt cho sức khỏe vẫn có thể trở nên bất lợi nếu ăn sai cách. Với người đang có vấn đề về đường huyết, chỉ thay đổi món ăn là chưa đủ, mà còn cần chú ý đến phương pháp chế biến.

5 cách ăn khoai lang giúp đường huyết ổn định hơn

Khoai lang luộc.

Sau khi phát hiện nguyên nhân, bác sĩ Chen Xinmei đã hướng dẫn bệnh nhân thay đổi cách ăn khoai lang. Ba tháng sau, khi tái khám, chỉ số đường huyết của người này cuối cùng đã trở lại trạng thái ổn định.

Cách đầu tiên được bác sĩ khuyến nghị là ưu tiên khoai lang luộc. Đây là phương pháp giúp chỉ số GI của khoai lang ở mức thấp nhất so với các cách chế biến khác.

Thứ hai, nên ăn cả vỏ nếu phù hợp. Theo bác sĩ Chen Xinmei, vỏ khoai lang chứa chất xơ và polyphenol, có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu tinh bột, từ đó góp phần làm giảm chỉ số GI.

Thứ ba, có thể để khoai lang đã nấu chín rồi để trong tủ lạnh qua đêm rồi mới ăn. Khi đó, chuỗi tinh bột sẽ sắp xếp lại thành cấu trúc chặt chẽ hơn, hình thành tinh bột kháng. Loại tinh bột này không khiến đường huyết tăng vọt sau ăn.

Thứ tư, có thể thêm giấm trong bữa ăn. Bác sĩ Chen Xinmei cho biết, thêm giấm khi ăn có thể làm giảm phản ứng đường huyết sau bữa ăn khoảng 20-30% nhờ việc làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày. Với khoai lang đã để lạnh, có thể cắt lát rồi rưới một chút giấm balsamic.

Thứ năm, nên kết hợp khoai lang với protein chất lượng và chất béo tốt như trứng, các loại hạt, bơ, dầu ô liu hoặc ức gà. Cách phối hợp này có thể giúp kéo GI của cả bữa ăn xuống thấp hơn.

Nguồn: China Times