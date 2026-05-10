Tài khoản thanh niên SN 1999 phát sinh giao dịch 1 tỷ đồng, công an khẩn trương vào cuộc xác minh

Kim Linh | 10-05-2026 - 13:44 PM | Sống

Công an phường An Bình, thành phố Cần Thơ vừa hỗ trợ một thanh niên ở Thái Nguyên nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Do sơ suất trong quá trình chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng điện tử, anh N.T.Đ (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Thái Nguyên) đã chuyển nhầm số tiền hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người dân đang sinh sống tại phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

Sau khi phát hiện chuyển tiền nhầm, anh Đ rất lo lắng vì số tiền giá trị lớn, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình. Anh Đ liên hệ với Công an phường An Bình để nhờ hỗ trợ.

Được sự hỗ trợ của Công an phường An Bình, anh N.T.Đ đã nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương xác minh và tiến hành gặp gỡ, vận động người được chuyển nhầm tiền hỗ trợ anh Đ nhận lại số tiền trên.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an phường An Bình, anh Đ viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Theo Báo Cần Thơ﻿

Kim Linh

