Vừa qua, bà Vũ Thị Thúy, sinh năm 1972, trú tại Tổ 2C, phường Phủ Lý đến Công an phường Phủ Lý trình báo về việc do sơ suất, bà đã chuyển khoản nhầm số tiền 100.400.000 đồng vào tài khoản của người không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan và hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân, ngày 4/5/2026, bà Vũ Thị Thúy đã được hoàn trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ Công an phường Phủ Lý, bà Thúy đã viết thư bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới CBCS Công an phường.

Một số nội dung trong Thư cảm ơn của bà Vũ Thị Thúy gửi tới Công an phường Phủ Lý

Việc làm tận tụy, trách nhiệm của Công an phường Phủ Lý tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình trong phục vụ Nhân dân, luôn nỗ lực cố gắng bảo đảm tốt ANTT đi đôi với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình)