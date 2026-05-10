Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch 100.400.000 đồng của người phụ nữ SN 1972

Ánh Lê | 10-05-2026 - 12:20 PM | Sống

Do sơ suất khi giao dịch ngân hàng, một phụ nữ ở Ninh Bình đã chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng vào tài khoản người lạ và được công an hỗ trợ xác minh, nhận lại đầy đủ số tiền sau ít ngày.

Vừa qua, bà Vũ Thị Thúy, sinh năm 1972, trú tại Tổ 2C, phường Phủ Lý đến Công an phường Phủ Lý trình báo về việc do sơ suất, bà đã chuyển khoản nhầm số tiền 100.400.000 đồng vào tài khoản của người không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan và hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân, ngày 4/5/2026, bà Vũ Thị Thúy đã được hoàn trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ Công an phường Phủ Lý, bà Thúy đã viết thư bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới CBCS Công an phường.

Một số nội dung trong Thư cảm ơn của bà Vũ Thị Thúy gửi tới Công an phường Phủ Lý

Việc làm tận tụy, trách nhiệm của Công an phường Phủ Lý tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình trong phục vụ Nhân dân, luôn nỗ lực cố gắng bảo đảm tốt ANTT đi đôi với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình)

Tài khoản Vietcombank của người đàn ông SN 1993 có giao dịch 7 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học đặc thù được chuyên gia tiết lộ không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, được xem là "mỏ vàng" của thời đại mới

Ngành học đặc thù được chuyên gia tiết lộ không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, được xem là "mỏ vàng" của thời đại mới Nổi bật

3 con giáp càng ít nói càng kiếm tiền đều đều, giàu mà không lộ, rất giỏi âm thầm tích lũy

3 con giáp càng ít nói càng kiếm tiền đều đều, giàu mà không lộ, rất giỏi âm thầm tích lũy Nổi bật

U40 xách vali về quê với 2 bàn tay trắng: Đừng sợ bắt đầu lại khi vẫn còn mẹ ở phía sau!

U40 xách vali về quê với 2 bàn tay trắng: Đừng sợ bắt đầu lại khi vẫn còn mẹ ở phía sau!

12:05 , 10/05/2026
Chàng trai 26 tuổi "phải lòng" người phụ nữ 60 tuổi: Lời tỏ tình chấn động và định mệnh ngay giây phút nắm tay

Chàng trai 26 tuổi "phải lòng" người phụ nữ 60 tuổi: Lời tỏ tình chấn động và định mệnh ngay giây phút nắm tay

11:49 , 10/05/2026
Lời khuyên cho các gia đình hay sạc điện thoại qua đêm

Lời khuyên cho các gia đình hay sạc điện thoại qua đêm

10:38 , 10/05/2026
Nữ MC nổi tiềng miền Nam cầm hàng chục triệu đi quay, bị nói hay đi xin tiền

Nữ MC nổi tiềng miền Nam cầm hàng chục triệu đi quay, bị nói hay đi xin tiền

10:26 , 10/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên