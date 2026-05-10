Chàng trai 26 tuổi "phải lòng" người phụ nữ 60 tuổi: Lời tỏ tình chấn động và định mệnh ngay giây phút nắm tay

Sau hơn 2 thập kỷ sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng, một nữ nghệ sĩ múa truyền thống 60 tuổi tại Nhật Bản đã tìm thấy tình yêu muộn màng đầy bất ngờ với người thanh niên kém mình 34 tuổi.

Vào tháng 4 vừa qua, cặp đôi này đã góp mặt trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản mang tên Chào mừng cặp đôi mới cưới! (Welcome, Newlyweds!), SCMP đưa tin. Cặp đôi không muốn tiết lộ danh tính của mình.

Người vợ là một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đến từ tỉnh Ibaraki, miền Đông Nhật Bản. Bà đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật múa truyền thống từ khi còn nhỏ và hiện đang giảng dạy tại Tsubaki, một đoàn kịch taishu engeki địa phương.

Từng trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ vốn đã chấp nhận số phận cô đơn suốt hơn 20 năm ròng, cho đến ngày chàng thanh niên 26 tuổi bước vào cuộc đời bà.

Anh vốn là một nhân viên văn phòng với niềm đam mê cháy bỏng dành cho kịch taishu engeki từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám theo đuổi vì gia đình phản đối. Một lần, tình cờ thấy biển hiệu của đoàn kịch Tsubaki, anh ghé thăm nhà hát, háo hức xin gia nhập.

Ngay khoảnh khắc thấy người phụ nữ bước ra, anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của bà, còn bà cảm thấy anh là một chàng trai trẻ trung, khôi ngô.

Họ trao đổi cách liên lạc và bắt đầu hành trình nghệ thuật cùng nhau với tư cách sư phụ và đệ tử.

Chỉ 3 ngày sau khi anh gia nhập đoàn kịch, người phụ nữ đã chủ động "tấn công". Bà tiết lộ mình đang độc thân và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho anh. Sợi dây kết nối giữa họ ngày càng sâu sắc hơn khi cả hai cùng hóa thân vào vai những người tình bị kẹt trong một mối lương duyên ngang trái trên sân khấu.

Nhìn bà múa, anh lập tức bị lôi cuốn. Sau này anh tâm sự rằng ngay giây phút nắm lấy tay bà, anh đã cảm nhận được đây chính là "người mà định mệnh đã chọn" cho mình.

Trong một lễ hội pháo hoa, anh đã tỏ tình: "Anh sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ chăm sóc em về mọi mặt, kể cả sau này có phải thay tã cho em đi chăng nữa".

Mối quan hệ của họ đã vấp phải không ít rào cản, đặc biệt là khi người vợ còn lớn hơn mẹ của chàng trai 9 tuổi. Ban đầu, gia đình anh kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sự gần gũi đã làm dịu đi những định kiến. Vào tháng 12 năm ngoái, cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn.

Giờ đây, mẹ chồng xem bà như một "người chị gái đáng tin cậy", còn các em gái của anh lại thường xuyên tâm sự với bà như một "người mẹ thứ hai" về chuyện tình yêu và cuộc sống.

Câu chuyện tình của họ đã tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản. Một cư dân mạng bình luận: "Đây là một trong những tình yêu thuần khiết và chân thành nhất mà tôi từng thấy. Tuổi tác ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Nụ cười như trẻ thơ của người vợ dường như vẫn luôn vỗ về tâm hồn anh ấy".

Một người khác nhận xét: "Bà ấy nhìn chẳng giống 60 tuổi chút nào. Vẻ ngoài thật rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và làn da thì trẻ trung quá đỗi. Đó chắc chắn là phép màu của một cuộc đời tận hiến trên sân khấu".