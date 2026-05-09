Công an điều tra giao dịch 20.340.000 đồng tới tài khoản của người phụ nữ SN 1994

Theo công an tỉnh Phú Thọ, ngày 07/4/2026, Công an xã Yên Trị tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị M., sinh năm 1994, trú tại xóm Liên Tiến, xã Yên Trị về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 20.340.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến vào ngày 06/4/2026. Do không xác định được người chuyển tiền và mong muốn trả lại đúng chủ sở hữu, chị M. đã đến Công an xã Yên Trị đề nghị hỗ trợ xác minh.

Công an xã Yên Trị hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển nhầm qua tài khoản

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Trị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Bùi Thị P. L., sinh năm 1976, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, Công an xã Yên Trị đã phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo hướng dẫn các bên hoàn thiện thủ tục cần thiết để trao trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, chị L. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã Yên Trị vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng và hiệu quả.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản nhằm tránh nhầm lẫn, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Khi phát hiện sự cố liên quan đến giao dịch tài chính, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ