Người trung niên muốn sống tốt có 3 nơi không nên lui tới, 3 kiểu người nhất định đừng mời đến nhà

Trong văn hóa ứng xử và quan niệm về phong thủy đời sống của người xưa, khi bước vào tuổi trung niên - giai đoạn cần sự ổn định và chiều sâu có những quy tắc ngầm để bảo vệ phúc khí và sự bình yên cho gia đình. Khi đó, việc lui tới đâu hay kết tâm giao với ai không chỉ còn là chuyện có thể làm qua loa, mà phải có sự chọn lọc, cân nhắc cho thích hợp.

Khi ông bà, bố mẹ có thái độ sống đúng mực, con cháu cũng sẽ lấy đó làm tấm gương để rèn luyện, tu dưỡng, gia đạo sẽ luôn được giữ vững, an vui, hạnh phúc và ngày càng hưng thịnh.

Vậy hãy xem đâu là những nơi mà người trung niên không nên lui tới, đâu là những kiểu người mà tuổi trung niên không nên mời tới nhà nhé.

3 nơi người trung niên không nên lui tới

Chốn thị phi, nơi nhiều chuyện

Khi đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường lui tới những nơi tụ tập đông người, cho rằng đó sẽ là nơi giúp họ "giết thời gian", đem lại niềm vui tuổi già. Tuy nhiên, không phải nơi chốn nào cũng mang đến những niềm vui tích cực. Có những nơi chỉ là góc cho người ta tán gẫu, ngồi lê đôi mách, bàn chuyện cá nhân của người khác. Nên nhớ, tai họa thường đến từ lời nói. Hãy tránh xa chốn này để không vướng vào tranh chấp, rước phiền toái vào thân.

Sòng bạc đỏ đen, nơi đầu tư mạo hiểm

Nhiều người thời trẻ do bận rộn công việc nên luôn nói không với cờ bạc, nhưng về già thì lại bị cuốn vào những trò đỏ đen. Một phần vì họ có thời gian rảnh rỗi, phần khác vì cho rằng nó có thể giúp họ dễ dàng kiếm được một số tiền lớn để an hưởng tuổi già.

Tuy nhiên, tuổi này cần sự an toàn, người trung niên không nên mạo hiểm số tiền tích góp cả đời ở những nơi cờ bạc đỏ đen hoặc những nơi hứa hẹn đầu tư sinh lời cao vì sẽ có ngày rơi vào cảnh trắng tay.

Nơi dùng thử đồ khuyến mãi

Đây là một cảnh tượng rất phổ biến, khi những người có tuổi được mời đến dự hội thảo, tặng quà khuyến mãi với những cam kết nghe rất "bùi tai". Tuy nhiên, đa phần những lời mời gọi này chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng sự thiếu thông tin cũng như mất cảnh giác của những người có tuổi. Từ việc được tặng các món đồ nhỏ nhặt, bạn có thể phải trả giá bằng nhiều tháng lương hưu cho những sản phẩm kém chất lượng và không mang lại tác dụng gì.

3 kiểu người nhất định đừng nên mời đến nhà

Nhà là chốn bình yên, là nơi giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái, tái tạo sức lao động, là mái ấm thân thượng luôn cần giữ gìn để bảo toàn năng lượng tích cực. Chính vì thế, bạn cũng chỉ nên tiếp những người xứng đáng và nên tránh mời những kiểu người sau tới nhà.

Người hay phàn nàn, năng lượng tiêu cực

Có những người mà khi gặp họ, năng lượng của ta sẽ bị kéo tụt xuống tận đáy, vì họ luôn mang trong người một nguồn năng lượng tiêu cực.

Bất kỳ việc gì xảy đến với họ, họ sẽ đều chỉ nhìn thấy mặt xấu của nó. Mời những người này khi đến nhà, họ sẽ than vãn về đủ mọi thứ khó khăn với bạn, làm không khí gia đình bạn trở nên u ám và ảnh hưởng tâm trạng của tất cả các thành viên.

Người hay tính toán, tư lợi, vô ơn

Kiểu người này đến nhà không phải để thăm hỏi mà thường để thăm dò hoặc nhờ vả, lợi dụng. Họ chỉ mang đến sự mệt mỏi và cảm giác bị "cân đo đong đếm". Cũng đừng mời đến nhà những kẻ vô ơn vì họ chẳng bao giờ trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn. Mời họ đến nhà có thể mang lại "nghịch ý", gây ra những chuyện bất ngờ không hay.

Người hay khích bác, chia rẽ

Để giữ được sự bình yên và an vui, bạn cũng nên tránh mời đến nhà những người thích gây chuyện, nói xấu người khác, hoặc gieo rắc sự mâu thuẫn, thậm chí phá vỡ sự hòa hợp của gia đình bạn.

Lời kết: Việc chọn lọc nơi đến và những người nên kết giao ở tuổi trung niên không phải là sự ích kỷ hay tính toán, mà là cách để bạn giữ gìn vốn quý nhất, chính là sự bình yên trong tâm hồn. Khi đến tuổi trung niên là bạn đã đi quá nửa cuộc đời của mình. Việc tuân thủ những nguyên tắc trên giúp người trung niên tránh được tai họa "từ trên trời rơi xuống", bảo vệ sức khỏe và tâm hồn và có nhiều thời gian hơn dành cho những người thân yêu.