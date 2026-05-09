Bật quạt cả ngày tốn bao nhiêu tiền điện? EVN đưa ra đáp án

Khi thời tiết oi bức, nhiều gia đình có thói quen bật quạt từ sáng đến tối, thậm chí để quạt chạy xuyên đêm khi ngủ. So với điều hòa, quạt điện thường được xem là thiết bị “nhẹ tiền điện” hơn, vì công suất nhỏ và khả năng làm mát trực tiếp thông qua luồng gió.

Tuy nhiên, thiết bị điện nào nếu hoạt động liên tục trong thời gian dài cũng sẽ tiêu thụ điện năng. Một chiếc quạt có thể không khiến hóa đơn tăng quá mạnh, nhưng nếu trong nhà có nhiều quạt cùng chạy, bật ở tốc độ cao hoặc để quạt hoạt động khi không có người, chi phí vẫn có thể cộng dồn đáng kể.

EVN tính toán: Một chiếc quạt bật cả ngày tốn bao nhiêu tiền điện?

Theo EVN, trung bình một chiếc quạt có công suất khoảng 55W nếu sử dụng liên tục 24/24 giờ sẽ tiêu thụ khoảng 1,3 số điện/ngày, tức khoảng 1,3 kWh/ngày. Nhân với mức giá điện sinh hoạt tại thời điểm tính toán, số tiền gia đình phải trả vào hơn 2.000 đồng/ngày, tương đương khoảng hơn 60.000 đồng/tháng cho một chiếc quạt chạy cả ngày.

Cách tính điện năng tiêu thụ khá đơn giản: lấy công suất thiết bị nhân với thời gian sử dụng. Chẳng hạn, quạt 55W tương đương 0,055 kW. Nếu bật trong 24 giờ, lượng điện tiêu thụ là 0,055 x 24 = 1,32 kWh/ngày. Nếu duy trì trong 30 ngày, riêng chiếc quạt này có thể dùng khoảng 39,6 kWh/tháng.

Con số này cho thấy quạt điện không phải thiết bị “ngốn điện” nhất trong nhà. Tuy vậy, chi phí sẽ khác đi nếu gia đình dùng 3-4 chiếc quạt cùng lúc, hoặc để quạt chạy liên tục nhiều ngày trong mùa nóng.

Một số nguồn nước ngoài cũng đưa ra góc nhìn tương tự. Theo Energy Saving Trust của Anh, một chiếc quạt để bàn, quạt cây hoặc quạt tháp nếu bật liên tục 24 giờ có thể tốn khoảng 0,15-0,31 bảng Anh/ngày tại Great Britain. Trong khi đó, một máy điều hòa di động có thể tốn khoảng 4,84-6 bảng Anh/ngày, cao hơn rất nhiều so với quạt.

Dù giá điện giữa các quốc gia không giống nhau, điểm chung là quạt điện vẫn được xem là lựa chọn làm mát tiết kiệm hơn nhiều so với điều hòa. Vấn đề nằm ở cách sử dụng: bật bao lâu, bật bao nhiêu chiếc và có tắt khi không cần thiết hay không.

Không phải quạt nào cũng tốn điện như nhau

Mức tiêu thụ điện của quạt phụ thuộc nhiều vào công suất, loại quạt và chế độ sử dụng. Theo Cổng thông tin Tiết kiệm năng lượng, quạt bàn thường có công suất khoảng 30-60W, quạt hộp khoảng 40-70W, quạt đứng khoảng 50-65W, còn quạt trần khoảng 65-80W.

Riêng quạt điều hòa có thể dao động từ 60-180W, cao hơn đáng kể so với quạt điện thông thường. Bộ Công Thương cũng từng lưu ý, quạt điều hòa loại lớn có thể tiêu thụ điện gấp 2-3 lần quạt thường, tùy công suất và dung tích bình chứa.

Quạt điều hòa và quạt trần thường có công suất lớn hơn cả (Ảnh minh họa)

Nói cách khác, quạt điện thông thường tương đối tiết kiệm điện, nhưng các loại quạt công suất lớn hoặc có nhiều tính năng phụ như làm mát bằng nước, phun sương, tạo ion, đèn báo… có thể khiến mức tiêu thụ điện tăng lên.

Bật quạt thế nào để mát mà không lãng phí điện?

Một trong những thói quen dễ gây lãng phí là luôn bật quạt ở số lớn nhất. Theo khuyến nghị của Bộ Công Thương và các cơ quan tiết kiệm năng lượng, tốc độ gió càng mạnh thì quạt càng tiêu thụ nhiều điện. Vì vậy, người dùng nên chọn mức gió vừa đủ, nhất là khi phòng đã mát hoặc khi dùng quạt kết hợp điều hòa.

Vị trí đặt quạt cũng ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát. Nếu quạt đặt sai hướng, bị che chắn hoặc không phù hợp diện tích phòng, người dùng thường phải tăng tốc độ gió, từ đó làm tốn điện hơn. Phòng nhỏ nên chọn quạt công suất vừa phải; phòng rộng hoặc đông người có thể cân nhắc quạt trần để luân chuyển không khí hiệu quả hơn.

Một lưu ý quan trọng là nên tắt quạt khi không có người trong phòng. Quạt chủ yếu tạo luồng gió giúp cơ thể cảm thấy mát hơn, chứ không làm lạnh căn phòng như điều hòa. Vì vậy, để quạt chạy trong phòng trống là một dạng lãng phí điện năng.

Ngoài ra, người dùng nên tận dụng chế độ hẹn giờ khi ngủ, vệ sinh cánh quạt, lồng quạt và motor định kỳ để thiết bị chạy êm, làm mát tốt hơn. Khi mua mới, nên chọn quạt có nhãn năng lượng, công suất phù hợp với không gian sử dụng.