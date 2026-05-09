Cảnh chồng cởi áo giữa trưa nắng, lót yên xe cho vợ ngồi: Đoạn camera ở Đồng Nai đang gây bão

Giữa quá nhiều câu chuyện tình yêu chóng vánh, đấu tố hay bóc phốt lẫn nhau trên MXH, có những khoảnh khắc giản dị lại khiến người ta xúc động theo một cách rất riêng. Bởi không cần hoa hồng, quà cáp hay lời nói ngọt ngào, đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để người ta nhận ra tình yêu đơn giản là sự quan tâm, chăm sóc kéo dài cả một đời người.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn camera an ninh do một chủ tiệm sửa điện thoại ở Đồng Nai đăng tải, ghi lại hình ảnh của một cặp vợ chồng lớn tuổi khiến nhiều người xem xong phải “xin vía”.

Hành động vỏn vẹn khoảng chục giây nhưng khiến bao người ngưỡng mộ (Nguồn: @trn.phm.th)

Trong đoạn clip, người chồng sau khi lấy xe đã nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc, gấp lại cẩn thận rồi đặt lên yên xe cho vợ ngồi. Sau khi cởi áo, ông chỉ còn mặc chiếc áo ba lỗ nhưng không nề hà hay nói thêm một câu gì. Người vợ cũng lên xe ngồi như đã quá quen thuộc với chuyện này.

Theo chia sẻ của chủ tiệm, “giữa trời trưa nắng gắt, ông để xe ngoài đường vì thế yên xe rất nóng, ông sợ bà ngồi lên bị nóng liền cởi áo kê cho bà ngồi”. Người này còn chú thích thêm: “Không biết lúc trẻ ông bà yêu nhau như thế nào mà đến giờ già rồi vẫn tình cảm như vậy?”.

Không dừng lại ở đó, con trai của cặp vợ chồng sau đó cũng xuất hiện dưới phần bình luận và chia sẻ đơn giản. Anh cho biết bố mẹ mình lớn tuổi nên lúc này lúc kia, miễn sao cả hai vẫn vui vẻ, khỏe mạnh là được. Anh cho biết mình cũng đã mở lại đoạn camera cho bố mẹ xem khoảnh khắc này.

Người chồng cẩn thận gấp áo trên yên xe (Ảnh chụp màn hình)

Sẵn sàng mặc áo ba lỗ chạy xe máy giữa trời nắng, miễn là vợ không bị nóng khi ngồi lên yên xe (Ảnh chụp màn hình)

Sau hơn 2 ngày đăng tải, đoạn clip nhận về 1,5 triệu lượt xem và gần 72 nghìn lượt yêu thích trên TikTok đồng thời được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, nhiều diễn đàn.

Về phần cư dân mạng, hành động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đoạn clip lại khiến rất nhiều người có niềm tin hơn vào hôn nhân và tình yêu lâu dài. Bởi sau tất cả, điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất không phải những màn thể hiện lãng mạn thời còn trẻ, mà là sự đồng hành, sự quan tâm ấy vẫn còn nguyên vẹn khi đã về già.

Cư dân mạng liên tục để lại bình luận đầy thích thú: “Đã được nuông chiều rồi thì tới già vẫn được nuông chiều”, “Đời người chỉ cần gặp đúng người”, “Tui không bao giờ ngưỡng mộ những đôi trẻ yêu nhau mật ngọt thế nào. T ngưỡng mộ những tình cảm đến độ tuổi này vẫn hạnh phúc như vậy”, “Không biết già thế nào, nhưng hiện tại chồng mình cũng như này. Sống chung 4 năm nhưng ảnh vẫn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất”, “Gặp được đúng người thì cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn là em bé. Một em bé đúng nghĩa của người đàn ông trong cuộc đời mình”, “Tiền bạc không nghĩa lý gì khi thấy tình yêu này, chúc cô chú thật nhiều sức khỏe”,...

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, để giữ được sự dịu dàng dành cho nhau sau nhiều năm sống chung chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó không chỉ đến từ tình yêu, mà còn là sự nhường nhịn, bao dung và đồng hành qua rất nhiều áp lực cuộc sống.

Có lẽ vì thế mà những khoảnh khắc như trong đoạn clip trên mới khiến nhiều người xúc động đến vậy. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần giữa vô số bộn bề của cuộc sống, vẫn có một người luôn để ý xem yên xe có nóng không, cơm có nguội chưa hay hôm nay mình có mệt không,… thì như thế đã là một kiểu hạnh phúc rất đáng để ao ước.