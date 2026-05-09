Núi lửa khổng lồ phun trào dữ dội, cột khói cao 10km, ít nhất 3 người leo núi thiệt mạng

Sáng thứ Sáu ngày 8/5/2026, một vụ phun trào núi lửa dữ dội tại núi Dukono, đảo Halmahera, tỉnh Bắc Maluku, Indonesia đã khiến ba người tử mạng và buộc lực lượng chức năng phải triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp cho hàng chục người khác đang mắc kẹt gần miệng núi lửa. Được biết, cột khói phun trào cao khoảng 10.000 mét.

Theo báo cáo từ cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, trong số những người thiệt mạng có công dân Singapore và Indonesia. Cảnh sát trưởng Bắc Halmahera, ông Erlichson Pasaribu, cho biết vào thời điểm thảm kịch xảy ra, có tổng cộng 20 người đang leo núi, bao gồm 9 khách nước ngoài và 11 khách nội địa. Tính đến 6 giờ chiều cùng ngày, 17 người đã được sơ tán an toàn, trong khi thi thể của ba nạn nhân vẫn còn trên núi do công tác tìm kiếm phải tạm dừng và dự kiến tiếp tục vào thứ Bảy.

Video do hướng dẫn viên du lịch ghi lại

Alex Djangu, một hướng dẫn viên núi chuyên nghiệp đang dẫn hai du khách Đức vào thời điểm đó, đã ghi lại được những thước phim kinh hoàng từ gần miệng núi lửa. Anh cho biết mình đã cảm nhận được những rung chấn sâu và nghe thấy âm thanh bất thường từ lòng núi từ chiều thứ Năm. Khi vụ phun trào lớn xảy ra vào lúc 7 giờ 41 phút sáng thứ Sáu, Djangu đã kịp thúc giục khách của mình chạy xuống núi ngay lập tức. Tuy nhiên, anh quan sát thấy một nhóm khách khác dường như vừa lên tới đỉnh và đang mải mê quay phim chụp ảnh để làm nội dung mạng xã hội ngay trước khi cột khói bụi khổng lồ ập đến.

Cột khói có thể nhìn thấy từ xa

Đáng chú ý, núi Dukono là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia và đã được Trung tâm Giảm nhẹ Nguy cơ Địa chất và Núi lửa (PVMBG) khuyến cáo không được tiếp cận trong bán kính 4 km (2,5 dặm) kể từ tháng 12/2024. Dù các đợt phun trào magma đã gia tăng mạnh mẽ từ tháng 3 năm nay, nhưng theo anh Djangu, tại đây vẫn thiếu các trạm kiểm soát an ninh hoặc lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn người dân và du khách leo núi.

Sau sự cố, cơ quan quản lý thiên tai Indonesia đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân và du khách tuyệt đối không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên núi Dukono khi hoạt động địa chất vẫn đang ở mức cao. Bộ Ngoại giao Singapore cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Indonesia để hỗ trợ lãnh sự cho các gia đình nạn nhân.

Nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Indonesia là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các hoạt động động đất và núi lửa diễn biến phức tạp. Vụ phun trào tại núi Dukono một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ các chỉ dẫn an toàn tại những khu vực địa chất nguy hiểm.

Nguồn: CNN