Núi lửa đã tắt: Di sản mạch nguồn thiên nhiên ban tặng

Hàng triệu năm trước, từ sâu trong lòng đất, dòng dung nham đỏ rực cuộn trào đã kiến tạo nên địa hình cao nguyên và những miền đất màu mỡ. Khi ngọn núi lửa tắt, thời gian nhẹ nhàng phủ lên chúng vẻ tĩnh tại của thiên nhiên, nhưng hơi thở của sự sống vẫn âm thầm lan tỏa. Đó là mạch nước ngầm trong vắt được chắt lọc qua tầng đá cổ, như một di sản trầm mặc của đất, trời và thời gian.

Sức sống trù phú trên bề mặt núi lửa

Ở nhiều nơi trên thế giới, những vùng đất từng được hình thành bởi dòng dung nham nóng chảy giờ đây đã trở thành nơi khởi nguồn cho nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái và các hoạt động nghiên cứu khoa học đầy triển vọng.

Từ đỉnh Hallasan (Hàn Quốc) phủ mây trắng đến vùng đồng bằng phì nhiêu quanh núi lửa Etna (Ý), hay những cao nguyên trải dài bên miệng núi Kilimanjaro huyền thoại ở Tanzania, những ngọn núi lửa đã tắt từ lâu không còn mang hình ảnh dữ dội, mà thay vào đó là vẻ trầm tĩnh và trù phú của thiên nhiên. Đằng sau sự lặng yên ấy là những giá trị bền vững mà đất trời đã âm thầm gìn giữ suốt hàng triệu năm - lớp đất bazan màu mỡ, cảnh quan độc đáo và hệ sinh thái đa tầng sinh động.

Tại Việt Nam, những vùng đất xưa kia là nơi núi lửa phun trào như Tây Nguyên, Gia Lai, Lâm Đồng hay Đắk Nông, ngày nay đã khoác lên mình vẻ trù phú và tươi tốt, trở thành những "vựa" nông sản lớn của cả nước. Lớp đất đỏ bazan tơi xốp, giàu khoáng chất được hình thành từ nham thạch núi lửa chính là nền tảng lý tưởng cho cây công nghiệp và cây ăn trái như cà phê, hồ tiêu, điều, sầu riêng…

Không chỉ dừng lại ở giá trị nông nghiệp, những vùng đất núi lửa đã tắt còn địa hình độc đáo và cảnh quan nguyên sơ, mang trong mình nét đẹp độc đáo của thiên nhiên qua hàng triệu năm chuyển mình. Có thể kể đến, miệng núi lửa Chư Đăng Ya bừng sáng mỗi độ hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ, hồ T’Nưng xanh thẳm như chiếc gương trời giữa lòng phố núi, hay hệ thống hang động núi lửa Krông Nô - một trong những cụm hang động núi lửa dài và kỳ vĩ nhất Đông Nam Á. Đây không chỉ là những thắng cảnh tuyệt đẹp mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, mở ra tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu địa chất.

Mạch nước ngầm quý giá trong lòng núi lửa

Nếu lớp đất bazan là món quà mà núi lửa để lại trên bề mặt, thì sâu dưới lòng đá, thiên nhiên còn âm thầm cất giữ một di sản không kém phần quý giá: dòng nước ngầm tinh khiết, được chắt lọc qua hàng triệu năm.

Tại Nghệ An, Núi Tiên - ngọn núi lửa tưởng chừng đã ngủ yên là nơi hiếm hoi còn lưu giữ những tầng đá bazan, với cấu trúc đặc biệt như một "bộ lọc tự nhiên" khổng lồ. Khi những đám mây nặng trĩu giăng kín bầu trời, cơn mưa rừng trút xuống, thấm dần qua từng lớp đất đỏ, tầng sét và các khe đá nhỏ li ti. Những giọt nước mang theo hơi thở trong lành của đất trời bắt đầu thẩm thấu rất chậm qua tầng đá bazan, âm thầm gạn bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, kim loại nặng… và chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất: khoáng chất thiên nhiên và vị ngọt lành nguyên sơ.

Núi Tiên - bộ lọc tự nhiên của mạch nước ngầm núi lửa triệu năm

Không ai rõ hành trình ấy đã kéo dài bao lâu - từ khi giọt nước đầu tiên chạm vào lớp đá cho đến lúc được nâng niu trở lại mặt đất. Chỉ biết rằng, khi được đánh thức, thứ nước ấy đã mang trong mình vẻ tinh khiết lạ thường, như dòng nước di sản kết tinh của thời gian, địa chất và tinh túy đất trời.

Và không để kho báu ấy chỉ là câu chuyện địa chất được nhắc đến, Tập đoàn TH đã tiên phong "mở đường" đánh thức mạch nước quý giá dưới lòng núi lửa triệu năm, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng niu và gìn giữ từng giọt nước ngọt lành.

TH true WATER ra đời như món quà tinh khiết mà thiên nhiên và công nghệ cùng nhau vun đắp. Dòng nước trong lòng núi lửa triệu năm được TH "chăm chút" cẩn thận qua quy trình lọc hiện đại. Trong đó, đáng chú ý là công nghệ siêu lọc UF (Ultra Filtration) với màng lọc siêu nhỏ, UF kết hợp cùng công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis).

Công nghệ siêu lọc UF (Ultra Filtration) với màng lọc siêu nhỏ, UF kết hợp cùng công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis) được ứng dụng trong quy trình lọc

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, toàn bộ cặn lơ lửng, vi khuẩn, virus và tạp chất đều được loại bỏ triệt để, mang lại độ tinh khiết gần như tuyệt đối cho nguồn nước. Không chỉ "ngon" tự nhiên nhờ quá trình thẩm thấu qua tầng đá bazan núi lửa, TH true WATER còn đạt 100% các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, được Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) xác nhận an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Bên cạnh đầu tư vào chất lượng nước, TH true WATER còn chạm tới sự hài lòng trong từng trải nghiệm sử dụng. Từ chai nhỏ gọn cá nhân, đến bình lớn tiện dụng cho gia đình, văn phòng, sản phẩm mang đến sự lựa chọn linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

TH true WATER với dung tích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

