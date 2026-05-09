Vietcombank thông báo: Xóa ngay lập tức nếu nhận được dòng tin nhắn này

Theo ghi nhận từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), thời gian gần đây tại các khu vực trung tâm đông người qua lại đã xuất hiện tình trạng đối tượng xấu sử dụng thiết bị phát sóng di động để rải tin nhắn lừa đảo. Kịch bản của chúng được dàn dựng rất hấp dẫn với nội dung: "Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq" .

Đằng sau lời mời gọi hấp dẫn này là một cái bẫy giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Đường link đính kèm trong tin nhắn thực chất là một trang web giả mạo được thiết kế tinh vi với giao diện y hệt màn hình đăng nhập của ngân hàng thật. Ngay khi nạn nhân nhẹ dạ truy cập và điền thông tin theo hướng dẫn, toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như tên đăng nhập, mật khẩu và đặc biệt là mã xác thực OTP sẽ bị hệ thống ngầm thu thập. Chỉ trong tích tắc, kẻ gian sẽ sử dụng chính những thông tin này để xâm nhập vào tài khoản thực và cuỗm sạch số tiền tích lũy của người dùng.

Vietcombank cảnh báo khách hàng cần tỉnh táo trước tin nhắn giả mạo, lừa đảo nguy hiểm

Trước mức độ lây lan của thủ đoạn thao túng này, đại diện Vietcombank đã lên tiếng khẳng định ngân hàng không bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn SMS nào chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng. Mọi chương trình ưu đãi tri ân, tích điểm đổi quà chính thống đều được ngân hàng công bố minh bạch và triển khai duy nhất qua hai nền tảng an toàn là website chính thức và ứng dụng VCB Digibank trên điện thoại.

Cơ quan chức năng và ngân hàng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc "không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP" cho bất kỳ ai hoặc nhập vào các trang web không rõ nguồn gốc, kể cả khi bạn chỉ có ý định bấm vào "xem thử".

Trong trường hợp mất cảnh giác và lỡ điền thông tin cá nhân vào trang web giả mạo, người dùng cần thao tác thật nhanh để giành lại quyền kiểm soát. Hãy lập tức đổi mật khẩu trên ứng dụng ngân hàng số, gọi ngay đến đường dây nóng 1900 545413 của Vietcombank để yêu cầu phong tỏa tài khoản khẩn cấp, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ điều tra. Ngoài ra, khi phát hiện các thiết bị phát tán tin nhắn rác tại các trung tâm thương mại, người dân nên báo ngay cho ban quản lý tòa nhà để kịp thời ngăn chặn, tránh việc người khác tiếp tục trở thành nạn nhân của chiêu trò gian lận này.