Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bật quạt số to hay số nhỏ thì tốn điện hơn? Cơ quan năng lượng đưa ra đáp án

Theo Thu Phương | 30-04-2026 - 23:20 PM | Sống

Bạn nghĩ đáp án là gì?

Khi thời tiết bước vào những ngày oi nóng, quạt điện trở thành thiết bị quen thuộc trong mọi căn nhà. Từ quạt cây, quạt bàn đến quạt trần, nhiều gia đình gần như bật quạt cả ngày để làm dịu cảm giác nóng bức. Cũng từ đây, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là: bật quạt số to hay số nhỏ thì tốn điện hơn?

Câu trả lời là: bật quạt số to thường tốn điện hơn số nhỏ. Tuy nhiên, để dùng quạt vừa mát, vừa tiết kiệm, người dùng không chỉ cần quan tâm đến con số trên nút điều chỉnh, mà còn phải hiểu quạt làm mát theo cách nào.

Bật số to hay số nhỏ tốn điện hơn?

Về nguyên lý, khi bật quạt ở số lớn, động cơ phải quay nhanh hơn, cánh quạt đẩy nhiều không khí hơn, vì vậy công suất tiêu thụ điện thường cao hơn. Ngược lại, ở số nhỏ, tốc độ quay thấp hơn nên mức điện năng sử dụng cũng thấp hơn.

Nói cách khác, số quạt càng lớn, luồng gió càng mạnh, cảm giác mát có thể đến nhanh hơn nhưng đổi lại quạt cũng phải hoạt động “nặng” hơn. Vì vậy, nếu chỉ xét riêng về mức tiêu thụ điện, bật quạt số to sẽ tốn điện hơn bật số nhỏ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dùng luôn phải bật số nhỏ trong mọi trường hợp. Mức điện năng tiêu thụ còn phụ thuộc vào loại quạt, công suất động cơ, tuổi thọ thiết bị, công nghệ điều tốc và thời gian sử dụng. Một chiếc quạt cũ, động cơ xuống cấp có thể tiêu tốn điện kém hiệu quả hơn so với quạt mới, dù cùng để ở một mức gió.

Cách dùng hợp lý là chọn mức gió vừa đủ. Khi mới từ ngoài trời nóng vào nhà hoặc phòng đang quá bí, có thể bật số lớn trong thời gian ngắn để tạo luồng gió nhanh. Sau đó, khi cơ thể đã dễ chịu hơn, nên hạ xuống mức vừa hoặc nhỏ để tiết kiệm điện.

Dùng quạt thế nào để vừa mát vừa tiết kiệm trong mùa hè?

Để tiết kiệm điện, người dùng không nên mặc định bật số lớn suốt cả ngày. Thay vào đó, hãy bật ở mức gió phù hợp với nhu cầu thực tế. Nếu quạt có chế độ đảo gió, hẹn giờ hoặc gió tự nhiên, nên tận dụng để luồng gió phân bổ đều hơn và tránh thổi cố định vào một vị trí quá lâu.

Với quạt trần, Bộ Năng lượng Mỹ khuyến nghị vào mùa hè nên để quạt quay ngược chiều kim đồng hồ để tạo luồng gió hướng xuống, giúp người trong phòng cảm thấy mát hơn. Khi dùng cùng điều hòa, quạt trần cũng có thể giúp phân bổ khí lạnh đều hơn, nhờ đó người dùng có thể tăng nhiệt độ cài đặt điều hòa mà vẫn thấy dễ chịu.

Việc kết hợp quạt với điều hòa là một cách tiết kiệm đáng cân nhắc. Thay vì hạ điều hòa xuống mức quá thấp, có thể đặt nhiệt độ cao hơn một chút và bật thêm quạt ở mức vừa. Cách này giúp không khí lưu thông tốt hơn, giảm cảm giác bí và hạn chế việc điều hòa phải hoạt động quá tải.

Ngoài ra, cách mở và đóng cửa cũng ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát. Vào sáng sớm, chiều muộn hoặc ban đêm, khi không khí bên ngoài mát hơn trong nhà, có thể mở cửa để tạo thông gió. Nhưng vào những thời điểm nắng nóng gay gắt, nên đóng cửa, kéo rèm để hạn chế hơi nóng tràn vào.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên chỉ dựa vào quạt khi nhiệt độ trong phòng đã quá cao. CDC khuyến cáo, khi nhiệt độ trong nhà vượt khoảng 32 độ C, quạt có thể không còn là giải pháp làm mát an toàn cho mọi trường hợp. Người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền hoặc người đang mệt vì nóng cần được làm mát bằng nhiều cách khác như uống đủ nước, lau người bằng khăn mát, ở nơi thông thoáng hoặc sử dụng điều hòa khi cần thiết.

Trời nóng đóng cửa, bật quạt có đúng không? Hóa ra nhiều người đang không biết điều này

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ người dân đến VQG Ba Vì trong 4 ngày tới chú ý: Công an Hà Nội có khuyến cáo

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Thật KỲ LẠ: Trẻ em được ông bà nuôi dưỡng thường có 3 đặc điểm này!

Chị gái tôi, 50 tuổi, ly hôn sau 30 năm hôn nhân: Khi có tiền riêng, phụ nữ mới dám chọn cuộc đời mình

Cảnh trái ngược tại ga quốc tế và quốc nội sân bay Nội Bài ngày 30/4

Lời khuyên cho những người đang sử dụng iPhone

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên