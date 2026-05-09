2 điều tuyệt đối nên tránh khi ăn rau lang

Rau lang là món rau quen thuộc, dễ ăn và giàu hợp chất có lợi. Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ y học cổ truyền Pei-Lin Lo (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết loại rau này có tính mát, lại chứa nhiều kali và vitamin K. Tuy nhiên, rau lang dù tốt đến đâu cũng cần ăn đúng cách, bởi với một số người, cách chế biến và lượng ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Tác dụng phòng ngừa ung thư tuyệt vời của rau lang

Rau lang

Theo bác sĩ Pei-Lin Lo, rau lang chứa nhiều polyphenol, anthocyanin, flavonoid, axit chlorogenic cùng các thành phần hoạt tính sinh học khác.

Bác sĩ Pei-Lin Lo cho biết, một trong những yếu tố liên quan đến vấn đề đường huyết và ung thư hiện nay là phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Trong khi đó, các hoạt chất có trong rau lang được ghi nhận có thể hỗ trợ cải thiện đường huyết ở người mắc tiểu đường, đồng thời có tác dụng chống viêm.

Theo bác sĩ Pei-Lin Lo, các nghiên cứu cho thấy polyphenol và anthocyanin có thể ức chế sự tăng sinh của nhiều loại tế bào ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư phổi, đồng thời thúc đẩy quá trình chết theo chương trình của tế bào ung thư và thể hiện tác dụng chống đột biến. Vì vậy, với những người muốn tăng cường thực phẩm có lợi cho sức khỏe, rau lang là một lựa chọn đáng chú ý.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, bác sĩ Pei-Lin Lo cho biết rau lang quy vào kinh phế, vị và đại tràng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Một nghiên cứu trong ống nghiệm năm 2025 cũng cho thấy chiết xuất rau lang có khả năng kháng khuẩn đối với tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh. Ngoài ra, tờ China Times thông tin, một số nghiên cứu cũng ghi nhận chiết xuất rau khoai lang tím có thể hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, trong đó có nhóm tế bào giúp cơ thể nhận diện và loại bỏ các tế bào bất thường.

2 điều cần tránh khi ăn rau lang

Rau lang xào

Bác sĩ Pei-Lin Lo nhấn mạnh rau lang dù tốt vẫn cần ăn đúng cách, nhất là với một số nhóm người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc. Theo đó, khi ăn rau lang cần tránh 2 điều sau đây:

Ăn sống hoặc làm nộm

Theo bác sĩ Pei-Lin Lo, rau lang là thực phẩm có tính mát, vì vậy không phù hợp để ăn sống hoặc chế biến theo kiểu trộn lạnh. Đây là điểm cần lưu ý với những người có thói quen dùng rau sống hoặc thích các món nộm, salad từ rau xanh.

Với rau lang, cách dùng phù hợp hơn là nấu chín. Việc chần, luộc hoặc chế biến qua nhiệt không chỉ giúp món ăn dễ tiêu hóa hơn mà còn phù hợp hơn với đặc tính của loại rau này.

Trong trường hợp muốn bổ sung rau lang nhưng lo ngại lượng kali cao, bác sĩ gợi ý có thể chần rau trước khi ăn để giảm bớt hàm lượng kali.

Ăn quá nhiều

Rau lang thuộc nhóm rau có hàm lượng kali cao. Vì vậy, theo bác sĩ Pei-Lin Lo, người mắc bệnh thận mạn tính hoặc những người cần áp dụng chế độ ăn ít kali nên tránh ăn rau lang với lượng lớn.

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng xử lý kali của cơ thể có thể bị ảnh hưởng. Do đó, việc ăn nhiều thực phẩm giàu kali cần được cân nhắc thận trọng theo tình trạng sức khỏe từng người.

Không chỉ vậy, rau lang còn chứa vitamin K, thành phần có liên quan đến quá trình đông máu. Với những người đang sử dụng thuốc chống đông, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn quá nhiều rau lang để tránh ảnh hưởng đến việc kiểm soát điều trị.

Nguồn: China Times