Loại rau được ví là "thần dược của sản phụ", rẻ hơn rau lang, rau cải: Ở Việt Nam chỉ nấu canh là quá phí

Bên cạnh các loại thịt, cá, cung cấp đạm thì rau xanh - nguồn cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất khác cũng là yếu tố không thể thiếu trong mâm cơm của mọi gia đình. Có nhiều loài rau không chỉ chế biến được thành nhiều món ăn ngon mà còn nổi bật bởi hàm lượng dinh dưỡng cao, được ví von với nhiều biệt danh thú vị.

Sau đây là một ví dụ như thế - rau ngót. Đặc biệt, rau ngót có giá thành phải chăng, dễ dàng tìm thấy trong các chợ và siêu thị, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa

Theo chuyên trang của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, rau ngót giàu dinh dưỡng, cung cấp một lượng lớn các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Cụ thể, có thể kể tới như vitamin A, vitamin C, canxi, kali, protein.... Các dưỡng chất này là thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ thị lực, và hỗ trợ quá trình hình thành hồng cầu.

Khi so sánh với các loại rau phổ biến như rau muống, rau lang, rau dền, rau mồng tơi, và các loại rau cải, rau ngót cũng không hề kém cạnh. Thông tin từ tờ Healthline, chẳng hạn, rau muống chỉ cung cấp vitamin C và sắt, rau lang có vitamin A nhưng lại thiếu vitamin C và canxi. Còn rau ngót thì lại khá đầy đủ các chất, chứa lượng protein cao hơn hẳn so với nhiều loại rau khác.

Đặc biệt, rau ngót được dân gian và y học cổ truyền xem là có tác dụng tiêu viêm, lợi sữa, đẩy sản dịch - trở thành thành phần không thể thiếu trong thực đơn của phụ nữ sau sinh. Bởi vậy, loại rau này còn được ví là "thần dược của sản phụ".

Ảnh minh họa

Loại rau giá rẻ, sẵn quanh năm

Giá thành của rau ngót rất phải chăng. Khảo sát tại các chợ dân sinh hay các siêu thị, cửa hàng cung cấp chuyên dụng, giá rau dao động từ 8.000 - 10.000đ/kg. Mức giá này thấp hơn so với với rau lang (từ 10.000đ/kg), rau dền (từ 12.000đ/kg) hay các loại rau cải (từ 10.000đ/kg).

Yếu tố ảnh hưởng phần nào tới giá của rau ngót có thể kể tới là mùa vụ trồng và thu hoạch. Cụ thể, người ta có thể trồng và thu hoạch loại rau này quanh năm, dù là vào mùa mưa hay mùa khô. Chu kỳ thu hoạch rau bắt đầu từ 2-3 tháng sau khi trồng, kéo dài trong vòng 2-3 năm tùy vào điều kiện sinh trưởng và chăm sóc.

Tuy nhiên, thời vụ chính của rau là vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10. Lúc này, điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ ấp áp là thích hợp nhất cho sự phát triển của rau. Vào mùa khô, người trồng sẽ cần tưới nước nhiều hơn.

Ảnh Báo Dân Việt

Khi chọn mua rau ngót, người mua nên chú ý đến những lá có màu xanh tươi, không quá vàng úa hoặc có dấu hiệu héo. Lá rau ngót tươi thường mềm và không bị nát, cuống lá còn nguyên vẹn, không bị dập hay nứt. Ngoài ra, nên ưu tiên mua rau tại các sạp hàng, cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua phải rau phun thuốc trừ sâu.

Món ngon từ rau ngót dễ làm tại nhà

Không chỉ phổ biến trong bữa cơm của người Việt, rau ngót còn được biết đến với nhiều tên gọi và cách chế biến độc đáo ở các quốc gia châu Á. Theo chuyên trang Asian Green News, tại Malaysia, rau ngót (còn gọi là katuk) thường được xào cùng trứng hoặc cá cơm khô – một món ăn dân dã nhưng giàu dinh dưỡng.

Trong khi đó, tại Indonesia, loại rau này lại được sử dụng chủ yếu để pha trà hoặc nấu nước uống, hỗ trợ tiết sữa cho phụ nữ sau sinh – một ứng dụng tương tự như trong y học cổ truyền Việt Nam. Ở Thái Lan, theo khảo sát đăng trên tạp chí Journal of Ethnic Foods (2022), rau ngót – với tên địa phương là pak waan ban – còn được dùng làm nước uống để hỗ trợ điều trị loét miệng. Tại Trung Quốc, người dân sử dụng dịch chiết từ lá rau ngót để trị ho, trong khi y học dân gian Ấn Độ lại dùng rễ cây để điều trị tiêu chảy.

Món rau ngót xào với trứng được yêu thích ở Malaysia (Ảnh Cookpad)

Có thể thấy, rau ngót không chỉ có thể để nấu canh mà còn rất nhiều cách chế biến độc đáo và thú vị khác. Dưới đây là gợi ý 3 công thức đơn giản, người dùng có thể thực hiện nhanh chóng tại nhà cho mâm cơm gia đình hàng ngày.

1. Canh rau ngót nấu thịt băm

2. Canh rau ngót nấu nấm chay

3. Rau ngót xào tỏi



