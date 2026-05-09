Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây xoài

Xoài là một trong những loại cây ăn quả được nhiều gia đình yêu thích vì vừa cho bóng mát, cho quả ngon lại mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Trong quan niệm dân gian, cây xoài được xem là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy, cuộc sống “đơm hoa kết trái”. Chính vì vậy, nhiều gia đình thích trồng xoài trong sân vườn như một cách tạo thêm mảng xanh, lấy bóng mát và gửi gắm mong muốn về cuộc sống ấm no, thuận hòa.

Xoài là loại cây có tuổi thọ khá cao và phát triển mạnh theo thời gian nên nếu chăm sóc không đúng cách, cây dễ gặp tình trạng ít đậu quả, sâu bệnh hoặc tán phát triển quá rậm. Vì vậy, nếu gia đình đang trồng xoài, dưới đây là một vài lời khuyên đáng tham khảo để cây phát triển khỏe mạnh và cho trái đều hơn mỗi năm.

1. Đừng trồng xoài quá sát nhà

Xoài là loại cây có tán khá rộng và bộ rễ phát triển mạnh theo thời gian. Nếu trồng quá sát tường hoặc gần nền nhà, rễ cây có thể ảnh hưởng đến công trình về lâu dài, đồng thời phần tán lớn cũng khiến không gian bị che tối. Tốt nhất nên chọn vị trí thông thoáng, có khoảng cách hợp lý để cây có đủ không gian phát triển. Một cây xoài được đón nắng đầy đủ thường khỏe hơn, ít nấm bệnh và dễ đậu quả hơn cây bị thiếu sáng.

2. Muốn xoài sai quả, cần chú ý cắt tỉa định kỳ

Nhiều gia đình để cây phát triển tự nhiên, cành mọc dày và um tùm vì nghĩ càng nhiều lá càng tốt. Thực tế, tán quá rậm lại khiến cây bí, khó đón ánh sáng và dễ phát sinh sâu bệnh. Việc cắt tỉa định kỳ giúp cây thông thoáng hơn, tập trung dinh dưỡng nuôi cành khỏe và kích thích ra hoa đều hơn vào mùa vụ. Những cành sâu bệnh, cành khô hoặc mọc quá sát nhau nên được loại bỏ sớm để cây phát triển ổn định.

3. Đừng tưới quá nhiều nước

Xoài là loại cây chịu hạn khá tốt nên không cần tưới quá thường xuyên như nhiều người nghĩ. Đặc biệt vào giai đoạn chuẩn bị ra hoa, nếu đất quá ẩm cây có thể phát triển lá mạnh nhưng lại khó đậu trái. Gia đình trồng xoài chỉ nên duy trì độ ẩm vừa phải cho đất, tránh để úng nước kéo dài vì dễ làm thối rễ hoặc phát sinh nấm bệnh. Vào mùa mưa, cần chú ý khả năng thoát nước quanh gốc cây.

4. Chú ý sâu bệnh từ sớm thay vì đợi cây hỏng mới xử lý

Một trong những vấn đề nhiều nhà trồng xoài hay gặp là ruồi vàng, sâu đục quả hoặc nấm khiến trái bị hỏng, rụng sớm. Nếu đợi đến lúc quả xuất hiện đốm đen hoặc rụng hàng loạt mới xử lý thì thường đã khá muộn. Gia đình nên thường xuyên quan sát lá, hoa và quả non để phát hiện bất thường từ sớm. Việc vệ sinh khu vực quanh gốc, dọn lá rụng và giữ vườn thông thoáng cũng giúp hạn chế sâu bệnh đáng kể.

5. Không nên để cây mang quá nhiều quả cùng lúc

Nhiều người thấy cây sai trĩu quả sẽ rất thích, nhưng thực tế nếu số lượng trái quá dày, cây dễ bị kiệt sức và quả cũng khó lớn đồng đều. Với những chùm quả mọc quá sát nhau, có thể tỉa bớt để cây tập trung dinh dưỡng nuôi các quả còn lại. Cách này giúp trái to hơn, đẹp hơn và hạn chế tình trạng cành bị gãy do quá nặng.

6. Thu hoạch đúng thời điểm để xoài ngon hơn

Không ít gia đình hái xoài quá sớm vì sợ chim hoặc côn trùng ăn mất. Tuy nhiên, quả chưa đủ độ già thường sẽ kém ngọt và không thơm bằng xoài chín tự nhiên. Thông thường, nên quan sát màu sắc vỏ, độ căng của quả và thời gian từ lúc đậu trái để chọn thời điểm thu hoạch phù hợp. Với một số giống xoài, chỉ cần để già cây đúng độ là hương vị đã khác hẳn.