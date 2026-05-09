Đơn hàng hơn 730.000 nghìn đồng gây bão MXH: Chủ shop lái xe 1.600 km truy tìm khách mua, cảnh sát vào cuộc điều tra

Ngày 8/5, hashtag “Người bán lái xe 1.600 km để tìm người mua sau vụ chỉ hoàn tiền không hoàn hàng cho đơn sầu riêng” đã vươn lên đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ truyền thông nước này, người bán là chủ một cửa hàng kinh doanh sầu riêng đông lạnh tại Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, còn người mua ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông.

Thông tin cho biết đơn hàng trị giá 190 NDT (khoảng 734 nghìn đồng) được giao vào ngày 26/4. Đến ngày 28/4, người mua phản hồi rằng sản phẩm bị mốc, gửi kèm hình ảnh và yêu cầu “chỉ hoàn tiền” mà không hoàn trả hàng hóa.

Sau khi kiểm tra lại video đóng gói và hình ảnh sản phẩm trước khi giao, người bán cho rằng phần sầu riêng bị mốc trong ảnh khách cung cấp không phải lô hàng đã gửi đi. Người này nghi ngờ có dấu hiệu tráo đổi sản phẩm trong quá trình khiếu nại.

Người bán vượt cả ngàn cây số để tìm người mua

Theo chia sẻ từ phía người bán, để làm rõ vụ việc, họ đã hai lần di chuyển từ Hà Nam đến Sơn Đông với tổng quãng đường khoảng 1.600 km và chi hơn 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng) cho chi phí đi lại. Người bán cũng cho biết đã tìm thấy bao bì sản phẩm trong khu vực gần nơi ở của người mua nhưng không còn hàng hóa bên trong.

Phía người mua phủ nhận cáo buộc và cho rằng sản phẩm nhận được đã bị hỏng từ trước. Người này nói phần sầu riêng bị mốc đã được bỏ đi sau khi tách khỏi các phần còn lại.

Phía người bán cho biết đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương vào ngày 6/5 và cung cấp các bằng chứng liên quan. Đến ngày 7/5, Công an huyện Thanh Vân đã lập hồ sơ vụ án để điều tra theo quy định.