Tờ phiếu trắc nghiệm đang khiến cộng đồng mạng cười lăn lộn: Thầy giáo sáng tạo quá đà, làm khổ trò, khổ cả thầy!

Theo Thanh Hương | 10-05-2026 - 13:01 PM | Sống

Bạn có thấy chóng mặt khi nhìn vào tờ phiếu trắc nghiệm này không?

Tình trạng sinh viên "ngó nghiêng" bài nhau trong giờ kiểm tra vốn là bài toán đau đầu khiến nhiều thầy cô phải tốn không ít tâm sức để tìm lời giải. Mới đây, một giảng viên đã khiến cư dân mạng "dậy sóng" khi chia sẻ mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm có 1-0-2 được thiết kế theo dạng các vòng tròn đồng tâm thay vì các hàng dọc, hàng ngang truyền thống.

Theo lời chia sẻ hài hước, vì quá mệt mỏi với cảnh học trò cứ sơ hở là nhìn bài nhau, vị giảng viên tự nhận mình là "nổi loạn" này đã quyết định tạo ra một ma trận đáp án khiến việc liếc mắt sang bài bạn trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Tờ phiếu trắc nghiệm khiến cộng đồng mạng cười đau ruột

Thầy giáo cũng... hoa cả mắt!

Tuy nhiên, "cú twist" thực sự của câu chuyện nằm ở phần kết khi chính chủ nhân của ý tưởng này cũng phải lên tiếng thừa nhận về sự lợi hại của nó đối với cả... chính mình. Dù đã thành công trong việc khiến sinh viên không thể nhìn bài nhau, nhưng khi bắt tay vào chấm bài, vị giảng viên cũng rơi vào tình cảnh "loạn" toàn tập và hoa mắt vì ma trận vòng tròn do chính mình thiết kế ra.

Hình ảnh tờ phiếu trả lời trắc nghiệm "mandala" này ngay lập tức nhận về lượng tương tác khủng cùng hàng nghìn bình luận hóm hỉnh từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật chống gian lận nhưng cũng không quên gửi lời chia buồn đến thị lực của thầy giáo sau khi chấm xong xấp bài thi này.

Câu chuyện vui này như một lời nhắc nhở rằng đôi khi ranh giới giữa một thiên tài sáng tạo và một người tự làm khó mình chỉ cách nhau đúng một... tờ phiếu trắc nghiệm.

