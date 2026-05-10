4 công việc làm thêm ít người biết nhưng có thể kiếm thêm 3-5 triệu mỗi tháng: Không cần vốn lớn, vẫn có thể bắt đầu ngay tại nhà

Lên thực đơn tuần cho gia đình bận rộn: Việc nhỏ nhưng có người sẵn sàng trả tiền

Một trong những công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng lại đang có nhu cầu thật là lên thực đơn tuần cho gia đình.

Công việc này không phải nấu ăn, mà là:

- Lên menu 5–7 ngày phù hợp khẩu vị

- Gợi ý món theo ngân sách

- Viết sẵn danh sách đi chợ

Với nhiều gia đình, đặc biệt là phụ nữ đi làm có con nhỏ, việc nghĩ "hôm nay ăn gì" mỗi ngày thực sự là áp lực. Vì vậy, họ sẵn sàng trả tiền để có sẵn một kế hoạch rõ ràng.

Mức giá phổ biến hiện nay:

100.000 – 150.000 đồng/tuần

Tương đương 400.000 – 600.000 đồng/tháng/khách

Chỉ cần duy trì khoảng 8–10 khách quen, thu nhập đã có thể chạm mốc 3–5 triệu đồng mỗi tháng.

Điểm đáng nói là công việc này gần như không cần vốn, chỉ cần bạn có kinh nghiệm đi chợ, nấu ăn và biết cân đối chi tiêu.

Cho thuê "combo đồ dùng" theo tháng: Tận dụng đồ sẵn có để kiếm tiền

Một xu hướng tiêu dùng đang âm thầm lan rộng là không cần sở hữu – chỉ cần sử dụng. Từ đó, mô hình cho thuê đồ dùng nhỏ theo combo bắt đầu xuất hiện.

Bạn có thể bắt đầu từ những thứ rất quen thuộc:

- Combo bếp cơ bản cho người ở trọ

- Combo đồ sơ sinh cho mẹ bỉm

- Combo du lịch (vali, túi gấp gọn…)

Giá thuê dao động:

150.000 – 500.000 đồng/combo/tháng

Chỉ cần khoảng 10–15 bộ đồ quay vòng mỗi tháng là có thể đạt mức 3–5 triệu đồng.

Điểm lợi thế của mô hình này là:

- Có thể tận dụng đồ sẵn trong nhà

- Không cần mặt bằng

- Có thể mở rộng dần theo nhu cầu thực tế

Trong bối cảnh nhiều người sống tối giản hơn, đây là một hướng đi khá "đúng thời điểm".

Viết review sản phẩm gia dụng theo kiểu "có số liệu": Không cần nổi tiếng vẫn kiếm được tiền

Nếu bạn có thói quen ghi chép chi tiêu hoặc thích thử đồ dùng mới, đây là một công việc đáng cân nhắc: viết review sản phẩm theo hướng thực tế – có số liệu.

Thay vì viết cảm nhận chung chung, nội dung kiểu này tập trung vào:

- Dùng bao nhiêu điện/nước trong 1 tuần

- So sánh chi phí giữa 2 sản phẩm

- Tính toán hiệu quả sử dụng

Chính yếu tố "có số liệu thật" giúp nội dung dễ được tin tưởng, dễ lan truyền và có khả năng được các nhãn hàng tìm đến.

Nguồn thu nhập thường đến từ:

Bài viết hợp tác: 300.000 – 1 triệu đồng/bài

Hoa hồng tiếp thị (affiliate): 5–10%

Chỉ cần duy trì 5–7 nội dung mỗi tháng, thu nhập 3–5 triệu đồng là hoàn toàn khả thi, chưa kể khả năng phát triển thành kênh cá nhân lâu dài.

Dịch vụ "dọn ví tiền": Giúp người khác quản lý chi tiêu - và bạn có thêm thu nhập

Một công việc mới xuất hiện gần đây là hỗ trợ người khác sắp xếp lại chi tiêu cá nhân – tạm gọi là "dọn ví tiền".

Cụ thể, bạn sẽ:

- Xem lại bảng chi tiêu 1 tháng của khách

- Chỉ ra khoản đang bị lãng phí

- Gợi ý cách chia lại tiền theo các mô hình phổ biến

Mức phí cho một buổi tư vấn thường dao động:

200.000 – 500.000 đồng

Chỉ cần khoảng 10 khách mỗi tháng, bạn đã có thể đạt mức thu nhập 3–5 triệu đồng.

Điều thú vị là công việc này không đòi hỏi bằng cấp tài chính chuyên sâu. Thứ khách hàng cần thường là:

- Một góc nhìn rõ ràng

- Một kế hoạch cụ thể, dễ áp dụng

Trong bối cảnh nhiều người "kiếm được nhưng không giữ được tiền", nhu cầu này được dự đoán sẽ còn tăng.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc có thêm một nguồn thu 3–5 triệu đồng mỗi tháng không chỉ giúp giảm áp lực tài chính, mà còn tạo cảm giác chủ động rõ rệt. Và đôi khi, bắt đầu chỉ là từ một việc rất nhỏ – như lên thực đơn cho người khác, hay nhìn lại chính cách mình tiêu tiền mỗi ngày.