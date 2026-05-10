Lời khuyên cho người muốn nghỉ việc

Nghỉ việc thường được tưởng tượng như một quyết định rất giải thoát. Nhưng với nhiều người, cảm giác thật lại giống đứng giữa một khoảng lưng chừng: tiếp tục thì mệt, mà nghỉ cũng không chắc sẽ khá hơn.

Và đó là lý do lời khuyên đầu tiên có lẽ là: đừng nghỉ việc chỉ vì đang quá mệt ở một thời điểm.

Có những tuần ai cũng muốn biến mất khỏi công ty, tắt máy tính, nộp đơn rồi ngủ một giấc thật dài. Nhưng cảm giác kiệt sức tạm thời và việc thực sự không còn phù hợp với công việc hiện tại là hai chuyện khác nhau. Nếu chưa phân biệt được điều đó, quyết định nghỉ rất dễ được đưa ra bằng cảm xúc nhiều hơn là sự chuẩn bị.

Một điều khá phổ biến bây giờ là nhiều người muốn nghỉ việc nhưng lại chưa biết mình muốn làm gì tiếp theo. Chỉ biết mình không muốn sống như hiện tại nữa. Điều này không sai, nhưng nó khiến khoảng thời gian sau nghỉ việc dễ trở nên hoang mang hơn tưởng tượng. Nghỉ việc không tự động giúp cuộc sống rõ ràng hơn, nhất là khi vấn đề nằm ở nhịp sống, sức khoẻ tinh thần hoặc kỳ vọng với bản thân chứ không chỉ ở công ty.

Nếu đang nghĩ tới chuyện nghỉ, hãy thử nhìn tài khoản của mình thật thực tế. Không phải để tự làm mình sợ, mà để biết mình đang có bao nhiêu khoảng thở. Rất nhiều người chỉ nhận ra áp lực tài chính lớn thế nào sau khi mất đi dòng tiền đều mỗi tháng. Và cảm giác “không kiếm ra tiền” trong vài tháng liên tục có thể khiến một quyết định từng rất đúng bắt đầu trở nên đáng nghi ngờ.

Một cách khá thực tế là đừng nghỉ việc theo kiểu “nhảy khỏi mọi thứ”, nếu chưa thật sự cần thiết. Có thể bắt đầu bằng việc giảm kỳ vọng, đổi team, xin nghỉ ngắn, thử một công việc phụ, hoặc sống thử với nhịp sống mình muốn trước khi cắt hoàn toàn nguồn thu nhập hiện tại. Không phải quyết định nào cũng cần làm thật dứt khoát mới gọi là thay đổi.

Cũng nên chấp nhận rằng sau tuổi 25-30, nghỉ việc không còn là chuyện chỉ liên quan tới bản thân. Nó kéo theo tiền thuê nhà, hoá đơn, gia đình, những kế hoạch đang dang dở và cả cảm giác tụt lại khi nhìn người khác vẫn đi tiếp. Chính vì vậy, nhiều người không nghỉ vì họ hèn, mà vì họ đang phải cân quá nhiều thứ cùng lúc.

Nhưng ngược lại, cũng có những người ở lại quá lâu chỉ vì sợ. Sợ bắt đầu lại, sợ thu nhập giảm, sợ CV xấu đi, sợ mình quyết định sai. Và rồi vài năm trôi qua trong trạng thái lúc nào cũng mệt nhưng không còn đủ năng lượng để thay đổi nữa.

Có lẽ điều quan trọng nhất trước khi nghỉ việc không phải là “mình có ghét công việc này không”, mà là: nếu nghỉ xong, mình muốn cuộc sống của mình khác đi ở điểm nào. Nếu câu trả lời vẫn còn quá mơ hồ, có thể bạn chưa cần nghỉ ngay. Nhưng nếu đã rất lâu rồi bạn không còn thấy bản thân sống như mình muốn nữa, thì ít nhất cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho một thay đổi nào đó.

Nghỉ việc không phải lúc nào cũng là quyết định đúng. Nhưng ở lại quá lâu trong một cuộc sống khiến mình kiệt sức cũng không hẳn là quyết định an toàn hơn.