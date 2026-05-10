Thay thế trứng luộc bằng món này cho bữa sáng, ăn 3 lần/tuần vào mùa hè xua tan mỏi mệt

Bước sang mùa hè, không ít người rơi vào trạng thái cơ thể "tụt năng lượng" khó hiểu: ngủ đủ giấc vẫn lờ đờ, sáng dậy uể oải, chiều đến thì mí mắt díp lại, chân tay rã rời nhưng tối lại khó ngủ. Đi khám sức khỏe, xét nghiệm máu hay huyết áp đều bình thường, nhưng cảm giác mệt mỏi thì cứ kéo dài dai dẳng.

Theo quan niệm Đông y, đây có thể là biểu hiện của tình trạng "hư mệt mùa hè", khi khí huyết và năng lượng cơ thể bị tiêu hao mạnh do thời tiết nóng lên, cơ thể đổ nhiều mồ hôi và nhịp sinh hoạt thay đổi.

Vì sao sang hè cơ thể dễ rơi vào trạng thái "càng ngủ càng mệt"?

Theo Đông y, mùa hè là thời điểm "dương khí phát tán", khí huyết lưu thông mạnh ra bên ngoài để thích nghi với nhiệt độ cao. Điều này khiến phần năng lượng bên trong cơ thể dễ bị hao hụt hơn.

Đặc biệt, những người vốn có thể trạng yếu, thức khuya, căng thẳng kéo dài hoặc thường xuyên đổ nhiều mồ hôi sẽ dễ xuất hiện các biểu hiện như: Mệt mỏi dù ngủ đủ giấc; buồn ngủ ban ngày; chân tay thiếu sức sống; dễ đổ mồ hôi lạnh; mất ngủ về đêm hay đi tiểu đêm nhiều lần.

Một số chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng thời điểm giao mùa nóng lên có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, chuyển hóa năng lượng và tình trạng mất nước nhẹ trong cơ thể, khiến con người dễ cảm thấy kiệt sức hơn bình thường.

Trứng luộc vẫn tốt, nhưng có món ăn bổ dưỡng hơn

Trứng luộc từ lâu đã được xem là món ăn sáng lành mạnh vì giàu protein, vitamin nhóm B và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, theo quan niệm dưỡng sinh phương Đông, sau Lập Hạ, cơ thể không chỉ cần bổ sung dinh dưỡng đơn thuần mà còn cần hỗ trợ phục hồi "tinh khí".

Đó cũng là lý do món "trứng luộc vỏ óc chó" được nhiều người lớn tuổi truyền tai nhau như một món ăn dưỡng sinh mùa hè.

Trong Đông y, phần vỏ óc chó và lớp màng mỏng ngăn giữa nhân óc chó, còn gọi là "phân tâm mộc", được cho là có tác dụng hỗ trợ bổ thận, cố tinh và giảm tình trạng cơ thể suy nhược.

Khi nấu cùng trứng gà, phần nước từ vỏ óc chó sẽ thấm dần vào trứng, tạo nên món ăn vừa giàu dinh dưỡng vừa mang tính dưỡng sinh.

Cách làm món "trứng luộc vỏ óc chó" đang được nhiều người chia sẻ

Nguyên liệu :

- 5-6 vỏ óc chó còn giữ lớp màng bên trong

- 4-6 quả trứng gà

- Một ít muối

- Có thể thêm nước tương tùy khẩu vị

Cách thực hiện:

- Rửa sạch vỏ óc chó, giữ nguyên phần màng mỏng bên trong.

- Cho vỏ óc chó vào nồi, thêm nước ngập nguyên liệu rồi đun khoảng 20 phút đến khi nước chuyển màu nâu sẫm.

- Cho trứng gà vào nồi, thêm một ít muối rồi luộc khoảng 8 phút.

- Sau khi trứng chín, gõ nhẹ cho nứt vỏ để nước thấm vào bên trong, tiếp tục nấu thêm vài phút rồi tắt bếp.

- Ngâm qua đêm để trứng thấm vị, hôm sau ăn cùng cháo hoặc sữa đậu nành.

- Theo chia sẻ của nhiều người, món ăn này có vị bùi nhẹ, thơm thoảng mùi óc chó và dễ ăn hơn tưởng tượng.

Thực hư công dụng của món ăn này?

Hiện chưa có nghiên cứu khoa học quy mô lớn chứng minh trứng luộc với vỏ óc chó có thể "bổ thận", "tăng tinh khí" hay cải thiện mệt mỏi rõ rệt như các kinh nghiệm dân gian truyền miệng.

Tuy nhiên, óc chó vốn chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit béo tốt và vi chất dinh dưỡng. Trong khi đó, trứng gà là nguồn protein chất lượng cao. Khi kết hợp trong chế độ ăn hợp lý, món ăn này vẫn có thể góp phần hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng cảm giác mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ thường xuyên hay mất ngủ liên tục có thể liên quan tới nhiều vấn đề sức khỏe khác như thiếu máu, rối loạn nội tiết, stress, thiếu ngủ mãn tính hoặc bệnh lý chuyển hóa. Vì vậy nếu tình trạng kéo dài, người dân nên đi kiểm tra y tế thay vì chỉ phụ thuộc vào các bài thuốc dân gian.

4 lưu ý quan trọng trước khi ăn trứng luộc vỏ óc chó

- Không nên ăn quá nhiều, chỉ khoảng 2-3 lần/tuần.

- Người có hệ tiêu hóa kém nên ăn lượng nhỏ trước để theo dõi phản ứng cơ thể.

- Vỏ óc chó cần được làm sạch kỹ trước khi nấu.

- Đây chỉ là món ăn hỗ trợ dinh dưỡng, không thay thế thuốc điều trị bệnh.

- Không phải cà phê hay nước tăng lực, điều cơ thể cần đôi khi chỉ là nghỉ ngơi đúng cách

Dù công dụng thực tế đến đâu vẫn cần thêm nghiên cứu khoa học kiểm chứng, nhưng cách người xưa tận dụng nguyên liệu tự nhiên để chăm sóc sức khỏe vẫn khiến nhiều người hiện đại phải tò mò và thử áp dụng.

(Nguồn: QQ)